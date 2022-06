Raser mod holdkammerater: - Film min pik!

Det har bestemt ikke været en dans på roser at være Manchester United-spiller i sidste sæson, hvor de røde djævle sluttede på en skuffende 6. plads i Premier League.

Der har gå rygter om uro og splittelse i omklædningsrummet af flere omgange. Nu er en ny video, som er gået viralt på de sociale medier med til at puste til ilden.

I videoen står de brasilianske spillere Fred og Alex Telles på parkeringspladsen uden for klubbens træningsanlæg Carrington, mens de filmer til en dokumentar om sidstnævnte.

Det opdager den portugisiske stjerne Bruno Fernandes, og han er alt andet end tilfreds.

- Lad være med at spille smart, siger han på portugisisk ifølge Mirror.

- I er her for at spille fodbold, ikke for at filme det.

- Film min pik, råber Bruno Fernandes til filmholdet.

Telles og Fred tager tilsyneladende ikke Fernandes' udbrud alt for seriøst og beder ham om at slappe af.

Dokumentaren bliver lavet af det brasilianske marketingsagentur O Clube Football og har titlen 'A day in life', der, som navnet antyder, skal give et unikt inblik i dagligdagslivet som professionel fodboldspiller.

Nok var sidste sæson skuffende for Manchester United, men der er allerede nyt håb at spore hos storklubben.

I den kommende sæson skal den hollandske landstræner Erik ten Hag stå i spidsen for de røde djævle, og han har angiveligt tænkt sig at hente flere store stjerner til klubben.

Blandt andre har Christian Eriksen har været rygtet heftigt til klubben, og Manchester United har angiveligt allerede tilbudt en kontrakt til danskeren.