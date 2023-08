Rasmus Højlund er ude på ubestemt tid

Rasmus Højlund er mødt småskadet op i Manchester United, og det er ikke til at sige, hvornår den danske landsholdsspiller er klar til at debutere for "De Røde Djævle". Det gjorde Erik ten Hag klart påKlar et pressemøde fredag eftermiddag.

Her fastslog Manchester United-manageren, at der ikke er nogen tidshorisont for Rasmus Højlunds skade.

- Han har en mindre skade, og han er ikke på samme niveau som de øvrige spillere. Derfor har han brug for at træne. Jeg kan ikke give nogen prognose, jeg kan bare sige, at vi er positive, lød det fra Erik ten Hag ifølge Manchester Evening News.

Torsdag kunne det normalt velinformerede engelske medie The Athletic berette, at Rasmus Højlund døjer med en rygskade, og at braget mod Arsenal i starten af september meget vel kan blive danskerens debutkamp for Manchester United.

På fredagens pressemøde blev Erik ten Hag også spurgt ind til Harry Kane, der ser ud til at skifte til Bayern München. Den engelske stjerneangriber har også været rygtet til Old Trafford.

- Vi har valgt vores angriber, og vi er meget tilfredse med vores valg. Harry Kane er en god angriber, og det bliver helt sikkert et tab for Premier League, fastslog Manchester United-bossen.

Manchester United møder Wolverhampton på mandag i første runde af Premier League.