Ronaldo fraværende: Nye familie-problemer

Manchester United-spillerne er alle mødt tilbage til træning mandag.

Alle på nær Cristiano Ronaldo.

Ifølge flere medier, heriblandt Sky Sports, er årsagen til fraværet portugiserens familie. Det bliver dog ikke uddybet yderligere.

Den femdobbelte Ballon d'Or-vinder har erklæret, at han gerne vil forlade United i håbet om at spille Champions League-fodbold næste sæson.

Manchester United sluttede sekser i Premier League og kan derfor kun se frem til Europa League efter sommerferien.

Udover det er han også bekymret for, om klubbens nye træner Erik ten Hag ikke får forbedret truppen nok i dette transfervindue.

Hollænderen har stadig sit første indkøb som United-træner til gode, men Feyenoords Tyrell Malacia er angiveligt få dage fra et skifte til klubben.

Christian Eriksens eventyr i Brentford ser ud til at være slut. Foto: Tony Obrien/Ritzau Scanpix

Mandag skriver The Athletic, at danske Christian Eriksen har lavet en mundtlig aftale med United. Han har været rygtet til Manchester i lang tid, men nu ser det endelig ud til at være på plads.

Hvem ved, om det danske islæt i storklubben kan få Ronaldo til at blive, men som det ser ud nu, kan vi godt forvente at se ham i en anden klub efter sommer.

I hvert fald hvis det står til ham selv, for de røde djævle er understreget, at han ikke er til salg.

