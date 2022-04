Ronaldo jordet af gammel ven

Det går ikke godt for Manchester United.

Den engelske storklub indtager aktuelt en syvendeplads i Premier League, og mulighederne for den Champions League-givende fjerdeplads begynder at se svære ud.

Der er mange eksperter, der har forskellige bud på, hvad der er galt hos The Red Devils, og senest har den tidligere United-stjerne Wayne Rooney givet sit syn på, hvordan tingene skal gøres.

I et interview med Sky Sports fortæller den nuværende Derby County-træner, at Manchester United bør satse på unge sultne spillere i fremtiden fremfor superstjernen Cristiano Ronaldo.

- Han har scoret vigtige mål tidligere på sæsonen i Champions League og hattricket mod Tottenham, men jeg tror, at hvis vi skal kigge på fremtiden for klubben, skal de begynde at satse på unge sultne spillere, der iler efter at løfte United henover de næste to-tre år, fortalte Rooney.

Rooney og Ronaldo spillede sammen i den røde del af Manchester fra 2004 til 2009, hvor de to offensivspillere vandt Premier League tre gange og et Champions League-trofæ.

Ronaldo og Ronney var en farlig duo, da de spillede sammen for Manchester United. Foto: Miguel Vidal/Ritzau Scanpix

På trods af den fælles fortid går den 36-årige brite til sin tidligere holdkammerat.

- Cristiano er blevet ældre, og han er i hvert fald ikke den spiller, han var i sine 20'ere. Han er altid målfarlig, men de mangler mere end bare det.

Rooney synes også, at United skal lade deres dyre franskmand Paul Pogba gå og i stedet bruge spillere, der bringer energi på banen heriblandt udskældte Jesse Lingard.

- Jeg synes, Jesse Lingard skal spille, fordi han bringer energi til holdet. Det samme gælder for Scott McTominay, som også stadig er ung. De bliver nødt til at give de unge selvtillid, så de kan præstere på deres højeste niveau.

Manchester United skal i weekenden en tur til Goodison Park, hvor de skal møde kriseramte Everton.

