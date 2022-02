Ronaldo med opråb: - Vi skal skabe en bedre verden

Millioner af mennesker har opfordret til fred, siden Vlademir Putins soldater valgte at invadere Ukraine tidligere på ugen.

Og nu tilslutter Cristiano Ronaldo sig flokken. Det gør Manchester United-stjernen på Instagram, hvor han har mere end 400 millioner følgere.

- Vi er nødt til at skabe en bedre verden for vores børn. Jeg beder for fred i vores verden, skriver den 37-årige portugiser helt præcist.

Den engelske storklub har ligeledes reageret på Ruslands invasion.

Manchester United har således droppet det russiske luftfartsselskab Aeroflot, som Old Trafford-mandskabet indgik en stor aftale med i 2013.

Det blev tydeligt i forbindelse med Champions League-udekampen mod Atletico Madrid tidligere på ugen.

Her fløj Premier League-klubben nemlig ikke fra England til Spanien med Aeroflot.

Manchester United blev tvunget til at droppe Aeroflot, fordi Boris Johnson har givet selskabet forbud mod at lande i britiske lufthavne.

Det er naturligvis en del af de sanktioner, som hele Europa har oplagt Rusland efter invasionen af Ukraine.