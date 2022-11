Ronaldo taler ud i kæmpe interview: - De vil af med mig

I et stort anlagt interview åbner Ronaldo helt op om urolighederne i Manchester United og kritiserer både klubben, dens ledelse og træneren

Nu taler han ud!

I månedsvis er der blevet spekuleret over superstjernen Cristiano Ronaldo og hans tilværelse i Manchester United.

I et 90 minutter langt interview i tv-showet Piers Morgan Uncensored taler Ronaldo endelig ud - og det er ikke småting, der bliver sagt.

Ronaldo føler sig forrådt af den klub, han inderst inde elsker.

- De prøver at presse dig ud? spørger Piers Morgan.

- Ja. Ikke kun træneren, men også to-tre andre i klubben, siger Ronaldo roligt.

- På øverste ledelsesniveau?

- Ja. Jeg følte mig forrådt. Jeg føler, at nogle personer ikke ville have mig her. Ikke bare i år, men også sidste år.

Cristiano Ronaldo kom tilbage til Manchester United i august sidste år, men ifølge ham skal man langt længere tilbage for at finde roden til problemerne.

- Siden Sir Alex Ferguson forlod klubben (i 2013, red.), har jeg ikke set nogen udvikling i klubben. Nul fremskridt.

Annonce:

Han nævner aspekter som træningsfaciliteter, fitnesscentre, køkkener og diverse teknologier som områder, der ikke er blevet forbedret eller udviklet det mindste.

Også klubbens trænere får med pisken af Ronaldo - undtagen Ole Gunnar Solskjaer, som portugiseren har dyb respekt for.

Tyske Ralf Rangnick kom til klubben som træner i slutningen af sidste år med megen lidt trænerarbejde i bagagen fra årene umiddelbart før.

- Hvis du ikke engang er træner, hvordan kan du så være boss i Manchester United? spørger Ronaldo.

- Jeg havde ikke engang hørt om ham før.

Klubbens nuværende manager, Erik ten Hag, har Ronaldo heller ikke meget tilovers for.

- Jeg har ikke respekt for ham, fordi han ikke selv respekterer mig. Hvis du ikke respekterer mig, kommer jeg aldrig til at respektere dig.

I oktober suspenderede ten Hag Ronaldo, fordi den 37-årige portugiser nægtede at lade sig indskifte i slutminutterne i 2-0 sejren over Tottenham.

Afslutningsvis slår Ronaldo fast, at han til stadighed holder af klubben og dens fans.

Annonce:

- De (fans, red.) er det vigtigste i fodbold. Du spiller for dem, siger han respektfuldt.

- De er altid på min side. Jeg føler, at hver gang jeg går ude, hver gang jeg går på gaden, så kommer fans hen til mig, og de værdsætter dét, jeg gør for fodbold.

- Fansene betyder alt for mig. Det er derfor, jeg giver det her interview. Fordi jeg synes, det er det rette øjeblik at tale ud.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?