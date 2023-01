Rosen vælter ind: Dybt overrasket over Eriksen

Christian Eriksen ramte et lavpunkt for Danmark under VM.

Han var ikke den leder, der tog ansvaret på sine skuldre og sikrede en god slutrunde. Han kunne ligesom resten af holdkammeraterne ikke finde det ekstra nødvendige gear.

Men den danske kreatør har på ingen måder taget frustrationerne med hjem til Manchester United.

For det, der skete til VM, har slet ikke påvirket ham, når han har trukket den røde Manchester trøje-over hovedet.

Faktisk har han imponeret stort, siden Premier League blev genoptaget. Han har scoret ét pokalmål mod Burnley og leveret to assists i de seneste tre kampe.

Plads til begge

Christian Eriksens fremtrædende rolle på det nye Manchester United-mandskab kommer i særdeleshed også bag på TV 2-fodboldeksperten Morten Bruun, der også er passioneret fan af den engelske storklub.

Annonce:

Da han skiftede til klubben sidste sommer, var Bruun overbevist om, at Eriksen kom til at skifte med Bruno Fernandes om spilletiden. Og han vurderede faktisk, at de to sjældent kom til at optræde sammen på banen.

Men sådan er det faktisk slet ikke gået.

Eriksen og Fernandes er næsten altid på banen samtidig.

- Christian har hurtigere, end jeg havde forventet, etableret sig hos Manchester United. Jeg havde forventet, at han blev én af 16 spillere, men han er en af de 11 startende hver gang.

Christian Eriksen er det, man kan betegne som stamspiller i Manchester United i en nye rolle lidt længere tilbagetrukket på banen. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

- Min fornemmelse var, at Erik Ten Hag ville være nervøs for at spille med både Eriksen og Fernandes, men det har slet ikke været tilfældet, siger Morten Bruun.

En af forklaringerne på Christian Eriksens enorme tillid fra Erik Ten Hag skal også ses i lyset af, at manageren har placeret Eriksen i en lidt anderledes rolle. Han er rykket lidt tilbage på banen i en 8'er-position, hvor han løber fra felt til felt og derved har fået langt flere defensive opgaver.

Annonce:

- Jeg havde troet, at det blev for tyndt med Christian Eriksen på den position. Men han har hurtigt tilpasset sig, og jeg må sige, han har imponeret mig i den rolle.

- Netop det faktum giver også stof til eftertanke i forhold til hans rolle på landsholdet, pointerer Morten Bruun.

Svær at komme udenom

Han hæfter sig ved, at Christian Eriksen har fået enorm tillid fra Erik Ten Hag, på trods af at han kom til klubben gratis. På den måde havde det været nemmere at smide danskeren på bænken.

- Mekanismerne er jo sådan, at når man betaler mange penge for en spiller, får han også meget længere stor. For han skal lykkes. Ellers falder det tilbage på manageren eller sportschefen.

- Den fordel havde Christian ikke. For han var gratis. Derfor havde det været enkelt for Ten Hag at sætte Christian på bænken, fordi han ikke har været en stor investering for klubben. Men når han har imponeret, som vi har set, så har han også været en af Ten Hags 11 udvalgte hver gang, pointerer han.

Annonce:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Helt i toppen

Christian Eriksen er altid garant for enten mål eller assists.

Det tog godt nok lang tid med den første scoring i Manchester United, der kom 13. november mod Fulham. Siden har han også scoret i en pokalkamp kort efter VM mod Burnley.

Men på assistfronten er den 30-årige dansker i absolut særklasse.

Faktisk er der kun to spillere i Premier League, der har gjort det bedre, siden Christian Eriksen gjorde comeback i slutningen af februar.

Manchester Citys assistkonge Kevin De Bruyne har i perioden leveret 15 assists, mens Tottenhams Dejan Kulusevski står noteret for 12 assists.

På tredjepladsen i den periode kommer Christian Eriksen, der med den seneste assist mod Bournemouth nu har leveret ti assists i løbet af de seneste små 11 måneder i Premier League.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Benfica-spilleren Diogo Gonçalves kan snart kalde sig FCK-spiller. Hør mere i Ekstra Bladets nye transfer-podcast 'Varme Drenge' herunder eller i din podcast-app