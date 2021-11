Rygterne går: Dét ville hun være træt af

Zinedine Zidane er et varmt trænernavn i Manchester United, men ifølge en velkendt transferjournalist kan franskmandens kone stå i vejen for et potentielt skifte til Old Trafford

Ole Gunnar Solskjærs trænersæde i Manchester United har længe været beskrevet som et varmt sted at sidde efter længere tid med skuffende resultater.

Det har kickstartet rygterne om, at 'De røde djævle' i øjeblikket leder efter en ny manager, og flere medier - heriblandt spanske Marca - skriver, at den tidligere Real Madrid-boss Zinedine Zidane er på ønskelisten på Old Trafford.

Samtaleemnet har for alvor taget fart, efter den velkendte transferjournalist Duncan Castles via Daily Record har skrevet, at United har gjort fremskridt i forsøget på at overtale franskmanden, ligesom hovedpersonen selv er interesseret i muligheden for blandt andet at træne Cristiano Ronaldo og Rafaël Varane, som han kender fra sin tid i den spanske hovedstad.

Men der er imidlertid opstået en udfordring af privat karakter, som Marca også henviser til.

Duncan Castles skriver, at en nær ven af Veronique Zidane, der er trænerens kone, er bekendt med, at den tidligere landsholdsanførers bedre halvdel ikke har de store tanker om at bo i Manchester.

Foto: Susana Vera/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge den velkendte transferjournalist ønsker hun derimod, at franskmanden holder en længere pause, før han vender tilbage i trænersædet.

Derfor kan Veronique Zidane stikke en kæp i hjulet i forhandlingerne mellem den tidligere Real Madrid-mand og Manchester United.

Zinedine Zidane har været ledig på trænermarkedet siden slutningen af maj, hvor han stoppede som cheftræner hos den spanske gigant.