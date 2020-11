Schmeichel i opråb: - Tag ikke fejl

Manchester United-legenden Peter Schmeichel efterlyser, at holdet finder både identitet, lederskikkelser og glæde for at spille sig ud af Sir Alex' lange skygge

Han burger knap så grove gloser som flere af de andre, gamle Manchester United-ikoner, men der er ingen tvivl om, at det også gør ondt på Peter Schmeichel at se sin gamle klub i nuværende forfatning – og særligt hjemme på Old Trafford, hvor det i fire Premier League-kampe kun er blevet til et enkelt point.

- Det er ustabile, siger han ifølge Manchester Evening News, der refererer et video-interview i BeIN Sports.

- Tag ikke fejl: Dette er stadig et hold under forandring og et udviklingshold. De har stadig brug for at hente nye spillere. Det er et hold, der har brug for at finde sin identitet og fordele hovedrollerne på holdet. Det var åbenlyst (mod Arsenal, red.), lyder det fra klubbens keeper-legende.

Arven efter Sir Alex hviler stadig tungt over Manchester United, mener Peter Schmeichel. Her er de to sammen sidste år. Foto: Reuters/Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Med den status følger han holdet med følelserne uden på klubtrøjen.

- Det var virkelig hårdt at se, hvad de prøvede at gøre (i samme kamp, som blev tabt 0-1, red.). Jeg er nødt til at sige, at de gjorde det ret let for Arsenal. Det er noget, der skal arbejdes med, siger Peter Schmeichel, der tirsdag aften var i Herning for at kommentere Champions League-fodbold og løb ind i en navnkundig efterfølger, nuværende Ajax-direktør Edwin van der Sar:

- Jeg tror stadig, man kæmper med at komme sig efter 27 år med samme manager (Sir Alex Ferguson) for at finde en identitet.

Han efterlyser dog også flere andre ting, der kan være med til at trimme truppen.

- Jeg føler, at flere af de store spillere bør forbedre sig, siger han.

- Der er et par spillere, som stadig prøver at komme sig efter noget uønsket medie-opmærksomhed, der ikke har noget med fodbold at gøre. Et par store spillere er under pres udefra, som Maguire og Greenwood, lyder det med adresse til et par eskapader i udlandet.

- Du er nødt til at have glade spillere i truppen, hvis du vil udfordre om titler, siger Peter Schmeichel.

