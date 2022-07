Scorer i sin første kamp for Manchester United

Christian Eriksen spillede onsdag sine første minutter for Manchester United, og det blev en rigtig god oplevelse for den danske landsholdsstjerne, der havde første arbejdsdag i storklubben tirsdag.

Manchester United mødte Wrexham i en testkamp på klubbens træningsanlæg Carrington, og Christian Eriksen scorede i opgøret, skriver Manchester Evening News.

Det er dog meget småt med informationer om testkampen, der blev spillet for lukkede døre og ikke streamet ud til omverdenen. Derfor er der heller ingen medier, der kan berette ret meget om opgøret.

Ifølge Twitter-brugeren RobRyanRed, der udgiver en podcast om Wrexham og følger klubben tæt, vandt Manchester United kampen med 4-1. Christian Eriksen scorede i første halvleg.

Foruden Christian Eriksen skulle også Lisandro Martinez have fået sin uofficielle debut for Manchester United i opgøret mod Wrexham - et opgør, der ifølge Daily Mail blev overværet af Cristiano Ronaldo fra sidelinjen.

I weekenden skal Manchester United spille to venskabskampe - mod Atlético Madrid og Rayo Vallecano - og her vil offentligheden kunne kigge med.

Christian Eriksen ventes at få spilletid i det ene af de to opgør.

