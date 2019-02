Skaderegn! United skrev bizar historie i ærkefjendeopgør

For første gang i Premier League-æraen brugte Manchester United samtlige tre udskiftninger allerede i 1. halvleg. Ole Gunnar Solskjærs mandskab var forfulgt af uheld, men fik alligevel et point mod Liverpool

Et slag med mange ofre, men uden vindere…

Ærkefjendeopgøret mellem Manchester United og Liverpool blev præcist lige så intenst som altid, men skrev sig hverken ind i historien for flot spil eller smukke mål.

Det første var der meget lidt af, det andet slet ingen af. Alligevel blev kampen på et punkt historisk: For første gang i Premier League-æraen brugte en Manchester United-manager alle sine tre udskiftninger allerede i 1. halvleg.

Ole Gunnar Solskjær må spekulere over, hvorvidt han kørte en sort kat ned på vej til Old Trafford. For det var, som om nordmandens mandskab var ramt af en skadesforbandelse.

Ander Herrera udgik med en skade efter tyve minutter. En håndfuld minutter senere gik landsmanden Juan Mata skadet fra banen, og hans afløser, Jesse Lingard, var færdig, inden 1. halvleg var forbi, da han blev ramt af en ny muskelskade.

Og læg dertil, at Marcus Rashford måtte humpe sig igennem 90 minutter efter allerede tidligt i kampen at have fået et slag.

- Alt, hvad der kunne gå galt i 1. halvleg, gik galt. Vi fik fire skader og var nødt til at holde Marcus Rashford på banen. Det så ud til at blive en hård eftermiddag, men jeg kan ikke huske, at Liverpool skulle have haft en chance.

- Selv om de havde bolden meget, mindes jeg ikke, at David de Gea havde en redning, sagde Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær til BBC.

Liverpool havde bolden klart mest, men havde, som nordmanden var inde på, også store problemer med at nedbryde Manchester Uniteds røde forsvarsmur.

Og ganske symptomatisk blev Liverpool-topscorer Mohamed Salah pillet ud med 11 minutter igen. Det er stadig ikke lykkedes egypteren at score mod Manchester United.

Lingard var kort før sin skade tæt på scoring, men blev stoppet af Alisson i Liverpool-målet. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

The Reds' frygtede offensiv ser menneskelig ud for tiden, og de største chancer tilfaldt Manchester United. Kort før pausen var Lingard tæt på at runde Allisson, men brasilianeren forhindrede med fremragende målmandsspil en scoring.

Han blev passeret et kvarter før tid, da Joël Matip sendte bolden i eget net efter en centring fra Chris Smalling, men Liverpool blev reddet af linjedommerens løftede flag.

Smalling fik i det sidste minut chancen for at blive matchvinder for Manchester United, men fik tæt under mål ikke stukket foden ud og sendt Romelu Lukakus indlæg i nettet.

Det blev ved 0-0. Et resultat, som begge mandskaber lever med, men ikke for alvor kan juble over.

- Vi skabte ikke nok. Vi spillede ikke godt for at være ærlig. Vi tager pointet og har et mere end før, men det føles ikke sådan, sagde Liverpool-manager Jürgen Klopp til BBC.

Det ene point bringer Liverpool tilbage på førstepladsen i Premier League, men der er ikke mesterklasse over præstationerne for tiden.

- Drengene følte sig ikke okay. Det kunne jeg se i deres ansigter. Det var underligt. Jeg tænkte, 'hvad er det, der sker i dag', lød det fra en skuffet tysk manager.

Liverpool har spillet tre ud af sine fire seneste Premier League-kampe uafgjort. De møder onsdag Watford på Anfield.

