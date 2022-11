Slagter tidligere holdkammerat: - Jeg er pænere end ham

Cristiano Ronaldo har ikke meget tilovers for den kritik, som hans tidligere holdkammerat Wayne Rooney har sendt i hans retning den seneste tid, og svarer derfor igen med en gedigen sviner til englænderen

Den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo har sendt chokbølger gennem fodboldverden, efter han er stået frem i et stort interview med den kontroversielle vært Piers Morgan.

I interviewet taler han om, hvordan klubben vil af med ham, og at han ikke føler sig respekteret af Manchester United-træneren Erik Ten Hag.

Ronaldo taler ud i kæmpe interview: - De vil af med mig

Cristiano Ronaldo har i den grad skabt røre i fodboldverden. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Ronaldos tidligere holdkammerat Wayne Rooney får dog også en tur i møllen, efter han på det seneste har kritiseret Ronaldos attitude i den indeværende sæson og mener, at United bør sælge Ronaldo.

- Jeg ved ikke, hvorfor han kritiserer mig så meget.

- Måske er det, fordi hans karriere allerede er slut, og jeg stadig spiller på det højeste niveau.

- Jeg vil ikke sige, jeg er pænere end ham, men det er bare sandheden, fortæller portugiseren til Morgan i interviewet.

Ronaldo og Rooney var et fremragende makkerpar i tiden i Manchester United tilbage i nullerne. Foto: Miguel Vidal/Ritzau Scanpix

Ronaldo og Rooney spillede sammen i Manchester United fra 2004 til 2009, hvor de sammen vandt flere Premier League-titler samt Champions League, men nu er der altså iskold luft mellem de to stjerner.

Ekstremt skuffede

Ronaldos opsigtsvækkende interview med Piers Morgan kan meget vel blive hans sidste som Manchester United-spiller.

Ifølge Sky Sports er hele spillertruppen samt Erik Ten Hag ekstremt skuffede over udtalelserne og timingen på interviewet.

Det engelske medie skriver yderligere, at den engelske storklub nu vil gøre alt for at skille sig af med Cristiano Ronaldo.

Søndag spillede Manchester United nemlig deres sidste kamp i Premier League inden VM i Qatar bliver skudt i gang på søndag, og meget kan tyde på, at portugiseren skal lede efter en ny arbejdsgiver, når transfervinduet åbner op til januar som følge af de markante udtalelser.

På katastrofekurs: Klar til at tømme kassen

