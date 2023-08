Smidt på porten: Nu reagerer han

Sagaen om Mason Greenwood er ovre.

Til trods for alle anklager, der gik på forsøg på voldtægt, kontrollerende og tvingende adfærd og overgreb med personskade til følge, blev droppet tilbage i februar, og dermed frifandt den 21-årige landsholdsangriber, har Manchester United og Greenwood i fællesskab besluttet, at det er bedst, at deres veje skilles.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside, og spilleren i en pressemeddelelse.

'Dagens beslutning har været en gensidig beslutning mellem Manchester United, min familie og jeg. Den bedste beslutning er at fortsætte min fodboldkarriere andetsteds end Old Trafford, hvor min tilstedeværelse ikke vil være en distraktion,' udtaler Mason Greenwood i en pressemeddelelse ifølge flere engelske medier heriblandt Mirror og Sky Sports.

Det nåede at blive til en enkelt engelsk landsholdskamp i Greenwoods Manchester United-tid. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Annonce:

'Jeg gjorde det ikke'

De skelsættende anklager mod det ellers så dekorerede United-talent begyndte, da billeder af en noget så forslået Harriet Robson, Greenwoods kæreste, poppede op på de sociale medier.

Anklagerne førte senere til en retssag, der blev droppet i februar. Angriberen har forholdt sig tavs i offentligt øjemed, men nu sætter den kontroversielle angriber ord på hele affæren.

'Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg forstår, at folk dømmer mig ud fra, hvad de har set og hørt på de sociale medier, og jeg ved, at folk vil tænke det værste,' skriver 21-årige Greenwood i sin udtalelse.

Retssagen mod Mason Greenwood kørte i efteråret 2022 og sluttede i februar 2023, da den forurettede droppede alle anklager mod den tiltalte 21-årige englænder. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

'Jeg gjorde ikke det, anklagerne gik på, og i februar gik jeg fri af alle anklager. Ikke desto mindre accepterer jeg mine fejl i mit forhold, og jeg tager min del af ansvaret for de situationer, der førte til opslagene på de sociale medier.'

'Jeg har hensigt om at blive en bedre fodboldspiller, en endnu bedre far, en bedre person for at bruge mine talenter på positiv vis på og af banen.'

Mason Greenwood havde kontrakt med Manchester United indtil 2025, men efter interne overvejelser omkring spillerens fremtid i klubben, har den engelske traditionsklub og spilleren valgt at ophæve samarbejdet.