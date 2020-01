Solskjær minder om PSG-mirakel efter nedtur

Der var klasseforskel mellem lokalrivalerne Manchester United og Manchester City, da sidstnævnte tirsdag vandt overlegent med 3-1 på Old Trafford i lokalbraget.

Kampen var den første af to i Liga Cup-semifinalen, og dermed har United stadig muligheden for at gå videre til finalen, når returkampen spilles 29. januar.

Efter tirsdagens præstation skal der imidlertid lidt af en overraskelse til, men United-manager Ole Gunnar Solskjær minder om, at hans tropper har gjort det før.

I sidste sæson chokerede holdet Paris Saint-Germain på udebane i Champions Leagues ottendedelsfinale og gik videre efter nederlag i første kamp.

- Vi har før vist, at vi var nede efter første kamp og fik det vendt. Sidste år mod PSG er det seneste eksempel. Vi skal bare tro på det, når vi tager til Etihad (Citys hjemmebane, red.) og håbe, at vi leverer en god præstation.

- Vi skabte masser af chancer, da vi var der senest, og det har vi gjort igen og igen som klub, siger Solskjær til Uniteds hjemmeside.

Tirsdagens City-sejr blev grundlagt i første halvleg, hvor United blev udspillet. City kom foran 3-0 på mål af David Silva og Riyad Mahrez samt et selvmål af Andreas Pereira.

Men føringen kunne have været endnu større, erkender Solskjær.

- I første halvleg - indtil de scorede - var det en lige kamp, synes jeg. Men vi håndterede det ikke godt, da de kom foran. Vi skal lære at reagere bedre og sørge for, at vi bliver i kampen.

- Det gjorde vi ikke, og man kan sige, at vi var heldige kun at være bagud 0-3 i pausen, siger nordmanden.

