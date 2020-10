Solskjær reagerer på frygtelig ydmygelse: - Den værste dag

Manchester Uniteds manager havde svært ved at finde en grimasse, der kunne passe.

1-6 på hjemmebane mod Tottenham gør ondt i selvforståelsen for en af verdens allerstørste klubber, og søndag 4. oktober var ifølge Ole Gunnar Solskjær den værste dag i hans ellers lange Manchester United-karriere. Som spiller og manager.

- Selvfølgelig er det alarmerende. Det er ikke i nærheden af at være godt nok. Det er en frygtelig fornemmelse. Den værste dag, jeg har haft som Manchester United-manager og spiller, lød det fra Solskjær efter kampen ifølge BBC.

Nordmanden havde ganske enkelt svært ved at finde ordene og undskyldte det med, at engelsk trods de mange år i England kun er hans næstbedste sprog.

Han tøvede ikke med at rose Tottenham efter kampen, men er godt klar over, hvor pilen peger han.

- Vi kan ikke acceptere præstationer som denne her. Jeg lægger mig fladt ned. Jeg har styringen og er ansvarlig for det her, lød det fra Ole Gunnar Solskjær, der kategorisk afviste at kommentere, om Manchester United mon får travlt på transfervinduets sidste dag i morgen.

Ole Gunnar Solskjær var næppe helt enig med kampens dommer Anthony Taylor om det røde kort til Anthony Martial. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Det hører naturligvis med til historien, Manchester United blev reduceret til ti mand efter en halv times spil, da Tottenham kun var foran 2-1.

Og Solskjær sendte da også lige en hilsen til Tottenhams Erik Lamela, der faldt noget teatralsk omkuld, da Anthony Martial daskede til ham. I øvrigt efter at argentineren selv puffede først.

- Det er en dårlig reaktion fra Anthony, for vi var stadig med i kampen. Men hvis det var en af mine spillere, ville jeg absolut hænge ham til tørre, for man går ikke ned på den måde, siger Solskjær, der sarkastisk hævdede, at Lamela måtte have brug for en operation efter 'overfaldet' fra Martial.

Med nederlaget er Manchester United nummer 16 i Premier League, men på grund af den forestående landskampspause får de ikke mulighed for at revanchere søndagens blamage før 17. oktober ude mod Newcastle.

