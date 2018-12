Solskjær viser tænder: Straffede 'syg' United-stjerne

Det kan godt være, at Ole Gunnar Solskjær virker mild og flink, som dagen er lang, men nordmanden kan godt dele en skideballe ud, når det er nødvendigt.

Og det blev det kort efter jul, skriver engelske Daily Mail.

Ifølge avisen røg franske Anthony Martial ud af truppen til kampen mod Huddersfield Town anden juledag, fordi han kom for sent tilbage fra en smuttur til Paris.

Den officielle forklaring var ellers, at franskmanden pludselig var blevet syg over julen.

- Han må have haft en dårlig kok i julen. Om det er madforgiftning eller noget andet, ved jeg ikke, men han blev syg over julen, lød forklaringen fra Ole Gunnar Soskjær.

Daily Mail mener at vide, at Martial og familien missede flyet fra Paris første juledag, og derfor deltog han ikke Manchester Uniteds eftermiddagstræning samme dag - dagen før mødet med Huddersfield på Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjær kvitterede angiveligt med en irettesættelse og ved at sortere angriberen fra truppen.

Nordmanden er dog ikke den første manager, der har problemer med Martials tilstedeværelse eller mangel på samme. I sommer fik han en bøde af José Mourinho for at blive for lang tid væk fra klubbens træningstur til USA, fordi han ville overvære fødslen af sin søn.

Anthony Martial forventes dog at være tilbage i United-truppen, der skal forsøge at sikre Solskjær sin tredje sejr i træk, når Bournemouth kommer på besøg søndag 17.30.

Der var fin stemning mellem Solskjær og Martial inden jul, da Cardiff blev slået 5-1. Foto: Ritzau Scanpix

