Stjernen valgte syg kæreste og nyfødt baby - nu får han millionbøde

Man skal ikke lægge sig ud med José Mourinho.

Den lektie er nok efterhånden feset ind hos Manchester Uniteds franske kantspiller Anthony Martial efter nogle mildest talt turbulente dage.

For otte dage siden rejste Martial hjem fra klubbens træningstur til USA for at være ved sin bedre halvdels side under fødslen af deres andet barn i Paris.

Efter træningskampen mod Liverpool natten til søndag kritiserede den portugisiske manager Martial for ikke at være vendt tilbage.

- Anthony Martial fik en baby, og efter babyen var født - smuk baby, sund og rask, gudskelov - skulle han have været tilbage, men han er her ikke, lød det bittert fra Mourinho.

Det var han heller ikke, da Manchester United slog Real Madrid 2-1 i nat.

Udeblivelsen får nu konsekvenser for Martial, der agerede bænkevarmer det meste af foråret efter indkøbet af Alexis Sanchez i januar.

Ifølge flere engelske medier - heriblandt Manchester Evening News - kan han se frem til en bøde for ikke at være dukket op i tide.

Og bøder er dyre, når man er fodboldspiller i verdens største klubber. To ugers løn til en værdi af cirka halvanden million kroner skal franskmanden afgive for fraværet.

Hovedpersonen brød efterfølgende tavsheden i et tweet, hvor han forklarede fraværet.

'Tak for alle jeres beskeder. Min lille svane er okay. Det var sværere for moderen, men gud ske tak og lov har hun det bedre nu. Undskyld, men min familie kommer altid i første række. Tilbage i Manchester i morgen, skriver han onsdag med henvisning til, at kæresten Melanie Da Cruz døjede med komplikationer efter fødslen'.

Anthony Martial deltog i begyndelsen af Manchester Uniteds USA-tur. Siden tog han hjem til fødslen af sit barn og kom ikke tilbage. Foto: AP

Efter kampen mod Real Madrid var Mourinhos reaktion på pressens spørgsmål om Martial da heller ikke ret positivt. Journalisterne ville vide, om franskmanden forventes at støde til truppen tilbage i Manchester.

- Det ved jeg ikke, lød det iskolde svar, og Mourinho bad også pressemedarbejderen om at svare på spørgsmålene om, hvorvidt Martial vil blive solgt i transfervinduet. Det gjorde hun i øvrigt ikke.

