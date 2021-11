Storfavorit til at blive den næste

Ole Gunnar Solskjær er under stort pres i Manchester United, og bookmakerne har nordmanden som klar favorit til at blive den næste manager, der får sparket i Premier League

Fem Premier League-klubber har allerede givet deres manager sparket i denne sæson, og bookmakerne er ikke i tvivl om, hvem der bliver den næste: Ole Gunnar Solskjær.

Den norske Manchester United-manager er rykket allerforrest frem i køen over fyringstruede managere.

Man får kun pengene omkring halvanden gang igen, hvis man spiller på, at Ole Gunnar Solskjær bliver den næste managerfyring i Premier League.

I weekenden mistede både Daniel Farke og Dean Smith deres managerjob, og i begyndelsen af november har en fjerdedel af de managere, der indledte sæsonen, allerede fået en fyreseddel.

Aldrig før er så mange blevet fyret så tidligt på sæsonen, og Solskjær er under pres for at blive den sjette efter en række elendige resultater.

Manchester uinited har tabt 0-5 på hjemmebane til Liverpool og blev i weekenden udspillet af Manchester City på Old Trafford.

De var heldige med kun at tabe 0-2.

Solskjær har 'aldrig haft det værre' end efter Liverpool slog United 5-0 på Old Trafford Efter nederlaget til Liverpool sagde Solskjær, at han aldrig havde haft det værre.

Manchester United ligger efter 11 runder på sjettepladsen i Premier League - hele ni point efter førende Chelsea.

Normalt velunderretede The Athletic mener dog at vide, at en fyringen af Solskjær ikke er lige oppe over på trods af de lave odds.

- United håber, at denne krise blæser over, og der er intet tegn på, at Ed Woodward (administreredne direktør, red.) ønsker at fjerne Solskjær som sin sidste handling, før han selv stopper.

- Solskjær ser med andre ord ud til at blive, hvor han er. Det, der ville være uacceptabelt i stort set alle andre topklubber, er, ser det ud til, acceptabelt for det nuværende United-regime, skriver The Ahtletic.

Ajax-træner Erik ten Har bliver nævnt som en mulig afløser for Ole Gunnar Solskjær. Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

Fodboldsitet peger på Ajax' Erik ten Hag som favorit til at tage over, hvis Manchester United vælger at smide Solskjær på porten, men konstaterer, at Ajax-træneren næppe vil forlade Amsterdam, før sæsonen er ovre.

Claudio Ranieri (Watford) og Rafael Benítez (Everton) er også højt på bookmakernes liste over fyringstruede, mens Thomas Frank ligger nogenlunde midt i tabellen.

Brentford har tabt fire Premier League-kampe på stribe, og det har fået Franks odds til at falde en smule, men en fyring af den danske succestræner virker usandsynlig.

De fem trænere, der ifølge bookmakerne sidder sikrest i managersædet, er Thomas Tuchel (Chelsea), Jürgen Klopp (Liverpool), Pep Guardiola (Manchester City), Antonio Conte (Tottenham) og David Moyes (West Ham).