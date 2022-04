Stort medie: Erik ten Hag bliver ny United-manager

Ifølge The Athletic har Manchester United indgået en mundtlig aftale med den succesfulde Ajax-træner Erik ten Hag. Formaliteter mangler mellem klubberne, før overgangen kan offentliggøres

Rygterne har floreret længe, og nu trækker det for alvor op til en officiel udmelding.

The Athletic skriver tirsdag aften, at Manchester United er nået til enighed med den nuværende Ajax-træner Erik ten Hag.

Premier League-klubben og den 52-årige hollænder har angiveligt indgået en mundtlig aftale, og der skulle være enighed om, at kontrakten - såfremt den underskrives - gælder fra sommer og fire år frem.

Det hele afhænger dog af, at Ajax tillader deres succesfulde frontfigur at forlade skuden i Amsterdam.

Dette skulle ifølge The Athletic dog ikke blive et egentligt benspænd, omend papirarbejdet mellem de to klubber fortsat ikke er udarbejdet. Ledelsen er bekendt med forhandlingerne mellem træneren og den engelske gigant.

Erik ten Hags tid i den hollandske mesterklub har været en solstrålehistorie af de helt store, og han har fejret triumfer på stribe.

Erik ten Hag har været en god mand for Ajax, hvor triumferne er kommet på stribe. Foto: Murad Sezer/Ritzau Scanpix

På europæisk plan tæller højdepunktet en rejse helt til Champions League-semifinalen i 2019, hvor Tottenham blev stopklods i et gigantisk drama.

Manchester United har været på udkig efter en ny mand til managerposten, siden Ole Gunnar Solskjær blev fyret i november 2021.

Siden har Michael Carrick kortvarigt vikarieret, inden Ralf Rangnick tog over på en midlertidig aftale gældende til udgangen af denne sæson.

Manchester United frister aktuelt en tilværelse som nummer syv i Premier League og har seks point op til fjerdepladsen, som giver adgang til Champions League. Der resterer syv runder.

Bedre ser det ud for Ajax, hvor Erik ten Hag - såfremt han skifter til United - meget vel kan slutte af med manér og et nyt hollandsk mesterskab.

Amsterdam-klubben fører Æresdivisionen med fire point ned til rivalerne fra PSV. Begge hold mangler at spille fem kampe.