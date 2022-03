Superstjerne bryder tabu

Den franske Manchester United-stjerne Paul Pogba fortæller i et interview om hans kamp med depression

Psykiske lidelser kan være et tabubelagt emne for mange.

Men nu fortæller fodboldstjernen Paul Pogba åbent om sit forhold til depression i et interview med franske Le Figaro.

Midtbanespilleren, der til daglig tørner ud for Manchester United, havde en depression, da han spillede under den portugisiske træner José Mourinho i 2017.

- Nogle gange ved man ikke, at man deprimeret. Man vil bare isolere sig selv og være alene. Personligt startede det, da jeg var sammen med José Mourinho i Manchester, siger Pogba, som også er en profil på det franske landshold.

Pogba og Mourinho havde flere skænderier, da portugiseren stod i spidsen for 'De Røde Djævle', og de to havde angiveligt et betændt forhold i de tre år, hvor Mourinho styrede United.

Som cheftræner fratog han Pogba rollen som holdets viceanfører, og det var tilsyneladende med til at påvirke franskmanden negativt.

José Mourinho giver instrukser til Paul Pogba i 2018. Mourinho blev fyret samme år. Foto: Andrew Couldridge

Tabubelagt emne

Med sine udtalelser er Pogba med til at bryde et tabu, som mange kæmper med. Specielt blandt sportsfolk er det ikke noget, som mange taler åbent om.

- Alle topatleter går igennem disse øjeblikke, men få taler om det, siger han.

- At tale, blive lyttet til, få alt det raseri og depression frem, som tærer på dig, er obligatorisk for mig. I fodbold er vi ikke superhelte. Kun mennesker.

Paul Pogba var en del af Manchester Uniteds ungdomsafdeling, men skiftede i 2011 til italienske Juventus, hvor han slog igennem på den internationale scene. I 2016 kom han tilbage til United, hvor han har spillet siden.

Hans kontrakt med klubben udløber til sommer.