Suspenderet United-spiller er blevet far

Det seneste halvandet har nok ikke været, som Mason Greenwood havde ønsket, men nu er der kommet en glædelig nyhed for den suspenderede Manchester United-spiller.

Tirsdag blev han og hans partner, Harriet Robson, forældre for første gang.

Det viser et billede, de begge to har lagt op på deres Instagram, hvor de har skrevet datoen for fødslen og et hjerte.

Om det er en dreng eller en pige, må for nu stå hen i det uvisse.

Forsoning

Historikken op til er det, man kan kalde for opsigtsvækkende.

Mason Greenwood blev i januar 2022 anholdt og anklaget for blandt andet voldtægtsforsøg og kontrollerende adfærd.

Dengang var han også sammen med Harriet Robson, og hun delte flere billeder på sociale medier, hvor det lignede, at hun var blevet banket og beskyldte United-talentet for at have gjort det.

Derudover florerede der lydklip, hvor det forstås, at Greenwood bruger voldsomt sprogbrug og beordrer en kvinde til at sprede benene.

Og nu har han altså fået et barn med kvinden halvandet år senere.

Den 21-årige offensivspiller blev suspenderet af Manchester United omgående, da han blev anholdt og har været det lige siden, selvom alle anklagerne mod ham blev droppet tilbage i februar.

Erik ten Hag og resten af United-holdet samt stab er nu i gang med at finde ud af, om Mason Greenwood skal have en ny chance på holdet.

Briten er blevet inkluderet på spillerlisten til den kommende sæson, så noget kan tyde på et comeback.