Sviner United-stjerne: - Jeg bliver sindssyg!

Den tidligere Manchester United-stjerne Roy Keane raser. Han er nemlig alt andet end begejstret for den spanske målmand David de Gea.

Således fortæller United-legenden til Sky Sport i programmet 'Friday Night Football', at han mildest talt bliver skrupskør af at se på den spanske United-stjerne mellem stængerne.

- Jeg bliver sindssyg af den her målmand (David de Gea, red). Det her er en international og etableret målmand, vi har at gøre med. Jeg er virkelig målløs. Der skal virkelig ske noget i pausen, udtalte Roy Keane undervejs i programmet.

Roy Keanes frustrationer over David de Gea kom frem i løbet af fredagens kamp mellem Tottenham og Manchester United i Premier League.

Her så den spanske stjerne alt andet end godt ud ved Tottenhams føringsmål til 1-0.

Roy Keane spillede det meste af sin karriere i Manchester United. Foto: Action Images/Ritzau Scanpix

Også United-profilerne Luke Shaw og Harry Maguire fik en kærlig hilsen med på vejen af Roy Keane, og det var heller ikke ligefrem rosende ord, han havde at sige til dem.

- Jeg kan simpelthen ikke fatte, at Luke Shaw vælger at heade til bolden og derefter løbe fremad. Jeg er rystet over Harry Maguire. Jeg er rystet over, at en landsholdsspiller kan spille sådan her, lød de kontante ord fra Roy Keane.

Kampen mellem Manchester United og Tottenham endte i øvrigt 1-1.

