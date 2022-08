Ten Hag: Eriksen klar til at starte

I optakten til holdets sæsonåbner mod Brighton udtaler træner Erik Ten Hag, at Eriksen, der kun har været med holdet i to uger, står til rådighed frem mod søndagens første kamp i Premier League-sæsonen

Danske Christian Eriksen har spillet i to ud af to mulige kampe for de røde djævle. Nu er blikket rettet mod sæsonpremieren hjemme mod Brighton, hvor holdets hollandske cheftræner, Erik Ten Hag, på et pressemøde fredag eftermiddag løftede sløret for danskerens startmuligheder.

- Jeg tror, at de er klar nok til at starte, udtalte Erik Ten Hag om Christian Eriksen og holdkammeraten Lisandro Martinez.

Udvandrede fra Old Trafford

Et af de store samtalepunkter på pressemødet var klubbens store portugisiske stjerne Cristiano Ronaldo, der for nylig har trukket overskrifter, desværre ikke for sit prangende spil på banen.

- Der var mange spillere, der forlod kampen tidligt. Det er ikke fair, at Ronaldo får alt spotlyset, udtalte Erik Ten Hag på pressemødet.

Ronaldo fik en offentlig opsang af Erik Ten Hag på et pressemøde i kølvandet på Vallecano-opgøret FOTO: ED SYKES // Ritzau Scanpix

- Jeg er glad, vi har en stjerneangriber. Han er her, og han er i truppen.

Annonce:

Ronaldo blev skiftet ud kort efter pausen i holdets sidste test mod Rayo Vallecano og forlod stadion sammen med flere andre United-spillere, inden kampens slutfløjt.

Læs om manden bag Eriksens comeback her: Fortæller for første gang: Sådan gjorde han Eriksen kampklar

Mangler forstærkninger

Uniteds transfervindue har været ganske stille. Tre forstækninger er hentet ind. Ten Hag har fået sin anfører med fra Ajax i Lisandro Martinez, der er købt ind til at styrke midterforsvarets venstre side. Derudover har holdet hentet den unge venstreback Tyrell Malacia i Feyenoord. Men fansene skriger på Frenkie De Jong fra i Barcelona.

Frenkie de Jong ligner en færdig mand i Barcelona

Erik Ten Hag ville ikke komme nærmere ind på Frenkie De Jong på pressemødet, men måtte erkende, at der mangler nye ansigter på Carrington Road.

- Jeg er glad for de transfers, vi har lavet indtil videre. Vi har et godt hold, Men vi kan stadig forstærke holdet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIFA’s forbryderalbum – One Dollar Jack

Blodbold med bonusepisode 1

Annonce:

Jan Jensen og Knud Brix gennemgår nogle af de mange gangstere, forbrydere og korrupte mænd, der ikke har været plads til i de foregående afsnit. Derfor har Jan Jensen taget forbryderalbummet med, for listen er lang.

Jack Warner fra Trinidad Tobago sad i 30 år i FIFA’s eksekutivkomité og var bedste ven med Sepp Blatter. Men til sidst blev grådigheden for stor. Warner blev knaldet i 2011, er efterlyst af Interpol, men skjuler sig stadig i Trinidad med de hundredvis af millioner af kroner, som han har stjålet fra fodbolden.