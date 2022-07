Tilbudt over 1,8 milliarder i løn

En ukendt saudiarabisk klub er klar til at smide 300 millioner euro, svarende til over 2,2 milliarder kroner for at få Ronaldo lokket til deres klub

Cristiano Ronaldo er i forvejen en rigtig velhavende mand, men hans formue kan snart få et gevaldigt boost.

Den portugisiske stjerne er nemlig blevet tilbudt svimlende 300 millioner euro, svarende til over 2,2 milliarder kroner af en ukendt saudiarabisk klub, for at forlade Manchester United og spille to sæsoner i klubben.

223 af de mange millioner kroner skal gå til Manchester United, mens der er knap 150 millioner i eventuelle bonusser til Ronaldo. Det efterlader over 1,8 milliarder, som Ronaldo vil få i løn over to sæsoner.

Det skriver flere medier heriblandt AS.

Siden det kom frem, at den 37-årige portugiser vil væk fra Manchester United er han blevet kædet sammen med en lang række europæiske klubber som Chelsea, Napoli og Bayern München. Der er dog ingen af de europæiske klubber, der har afgivet et tilbud.

Annonce:

Det er dog tvivlsomt, om Ronaldo vil droppe den europæiske topfodbold allerede i denne sæson.

Portugiseren har tidligere gjort det klart, at han vil spille Champions League, og netop derfor vil væk fra Manchester United, da 'The Red Devils' kun skal spille Europa League i den kommende sæson.

Derudover venter der et VM rundt om hjørnet, og her vil Ronaldo nok foretrække at spille i en europæisk topklub fremfor i Saudi Arabien.

Dropper bud

Især Chelsea har udvist interesse for Cristiano Ronaldo denne sommer.

Nu melder en række engelske medier dog, at Chelsea har droppet interessen efter samtaler mellem manager Thomas Tuchel og den nye ejer, den amerikanske businessmand Todd Boehly.

Manchester Untieds nye træner, Erik Ten Hag, har også fortalt, at Ronaldo har en vigtig rolle i truppen, og at han ikke har tænkt sig at sælge portugiseren.

Chelsea har også allerede købt offensivt ind denne sommer. De har nemlig hentet Raheem Sterling i Manchester City.

Annonce:

Ud over Sterling råder London-klubben over en række andre offensiv-spillere, heriblandt Mason Mount, Kai Havertz, Hakim Ziyech, Christian Pulisic og Timo Werner.