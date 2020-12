Topklub laver 80.000 måltider til udsatte

Manchester United har ladet sig inspirere af rollemodellen Marcus Rashford til at gå i køkkenet for at give fattige familier en bedre jul

Der er ikke noget som en god rollemodel, når der skal tænkes næstekærligt, og i Manchester United kan de bare kigge på Marcus Rashford, der gennem de seneste mange måneder har tillagt sig heltestatus i England – også på tværs af de ellers så rivaliserende klubber.

Det har angriberen fået efter sin indsats for at skaffe måltider til mindrebemidlede skolebørn. Et tiltag, han selv var afhængig af som barn.

Nu hjælper Manchester United med at fremskaffe hele 80.000 måltider til sårbare familier denne jul. Det fortæller Daily Mail.

Sammen med velgørenhedsorganisationen FareShare støtter klubben lokalsamfundet gennem fonden Santa’s Red Helpers Christmas, og klubbens stjernespillere har spædet til med 250.000 pund, svarende til over to millioner kroner til kampagnen, hvor man også opmuntrer fans til at donere gave og madpakker.

FareShare har givet 33 tons fødevarer til kampagnen, og nu går kokkene på Old Trafford så i gang med at omdanne dem til måltider.

Manchester Uniteds stjerner har støttet det gode formål med mere end to millioner kroner. Foto: Anthony Devlin / AFP/Ritzau Scanpix

I oktober støttede man – helt i Rashfords ånd - på lignende måde en kampagne, hvor 5.000 skolemåltider blev distribueret til børn under en coronarelateret nedlukning.

Peter Schmeichels gamle holdkammerat og med-ambassadør for klubben Denis Irwin storroser kampagnen og kalder det, han har set, for ’en øjenåbner’.

- Det er en hård tid for mange mennesker og uheldigvis bliver det kun værre for nogle af dem hen under jul, siger han.

FareShare, der er Storbritaniens største velgørenhedsorganisation i forhold til at levere mad, har været med til at stifte Child Food Poverty Taskforce, der blev skabt af Marcus Rashford. Man har leveret 70 tons med I denne uge via flere end 250 mindre enheder, som udover mad også skaffer tag over hovedet til hjemløse.

