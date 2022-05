Tv-station i kæmpe bommert på live-tv

En noget usædvanlig nyhed poppede op i bunden på BBC's nyhedskanal under en tennisopdatering.

'Manchester United er skrald,' lød beskeden fra den engelske pendant til Danmarks Radio.

Her kan du se beskeden i bunden af billedet. Foto: BBC

BBC har efterfølgende være ude og undskylde for fejlen, der har angiveligt har fået et par United-fans op i det røde felt. Det var således en praktikant, der havde skrevet "tilfældige ting" under sin oplæring.

Senere undskyldte værten Annita McVeigh også for fejlen og forklarede, at det var fordi, en person skulle lære at sende de små nyheder ud i bunden af skærmen. Udover stikpillen til Manchester United, blev der også sendt en besked ud om 'Vejr: regn alle steder,' ifølge The Guardian.

- Undskyld hvis du så det og blev fornærmet, og hvis du er fan af Manchester United. Men det var en fejl, og det var ikke meningen, den skulle på skærmen,' sagde McVeigh blandt andet.

Manchester United sluttede seks i tabellen i Premier League og kan nu se frem til at spille Europa League i næste sæson.

Til gengæld har deres nye træner, Erik ten Hag, meldt sin ankomst, og nu er der dømt andre boller på suppen i den udskældte klub.

