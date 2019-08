Ultimatum til stjerne: Skift eller spil for reserverne

Alexis Sanchez er uønsket i Manchester United, og nu tager klubben hårde midler i brug for at sende ham videre, skriver medie

Manchester United gør hvad de kan for at skille sig af med løntunge Alexis Sanchez.

Det nyeste forsøg fra klubbens side er at tilbyde andre klubber kompensation for at tage ham. Det skriver The Sun.

Skulle et skifte glippe, er Ole Gunnar Solskjærs hold klar til at sende stjernen ned for at spille med reserverne. Og englænderne er ved at være desperate.

Transfervinduerne er nemlig så småt ved at lukke rundt om i Europa, men interessen for chilenske Sanchez er lille.

Kun italienske Roma har indtil videre meldt deres interesse, og dem har United tænkt sig at hjælpe økonomisk.

De Røde Djævle vil således betale en stor bid af stjernens løn, hvis en lejeaftale med romerne kan komme op at stå.

Sanchez' løn løber op i godt fire millioner kroner om ugen, hvorfor der ikke er noget at sige til, at englænderne prøver at komme af med offensivspilleren.

Mason Greenwood er et af de helt store talenter hos Manchester United. Han har dog ikke nogen stor stjerne hos Alexis Sanchez. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Skaber ballade i truppen

Chileneren har døjet med en skade i sæsonoptakten, men har ikke bearbejdet den på nogen god måde. Siden hans retur har han allerede været oppe at toppes med en anden af klubbens spillere.

Det skete, da Sanchez blev tacklet til træning af det unge talent Mason Greenwood. Tacklingen skulle have fået chileneren helt op i det røde felt, og så blev der udvekslet alvorsord mellem de to.

17-årige Greenwood ser også ud til at have overhalet den chilenske stjerne i Solskjærs trup.

Talentet var nemlig udtaget til premieren i Premier League mod Chelsea, og blev endda skiftet ind, mens Sanchez slet ikke var i truppen.

Årsagen kan være et forestående skifte. Men det kan også have noget at gøre med Sanchez' skade, som han måske ikke er helt kvit med, som Solskjær tidligere har forklaret.

Find spilleglæden igen

Den tidligere Manchester United-angriber Robin van Persie har sendt et råd til Alexis Sanchez for at få gang i karrieren igen.

- Når man er glad, kan man yde 50 procent mere. Man skaber mere og kan bedre nyde ting. Det skal han finde ud af at ændre på en måde, sagde van Persie til Goal.

Sanchez har langt fra været den succes, han var tiltænkt, da han skiftede til Manchester United fra Arsenal.

Siden han kom til klubben er det blevet til blot fem mål og ni oplæg i 45 kampe.

Han kom til i en direkte byttehandel med Manchester Uniteds Henrikh Mkhitaryan i januar 2018.

