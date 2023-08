United bekræfter: Højlund er skadet

Manchester United bekræfter nu over for Ekstra Bladet, at deres nye danske angriber Rasmus Højlund er skadet

Han er kun lige blevet præsenteret som ny spiller i Manchester United, og allerede er der dårligt nyt for de fans, der havde håbet at se Rasmus Højlund i aktion hurtigst muligt.

Klubben bekræfter nemlig over for Ekstra Bladet, at deres nye unge dansker er skadet, og at han derfor ikke kommer til at spille de kommende kampe for 'De Røde Djævle'.

- Rasmus fik et lille problem under en pre-season-træning med Atalanta. Han kommer sig godt og deltager i træninger, men er ikke klar til at spille endnu.

- Det kommer sandsynligvis til at tage et par uger, før han er klar til kamp. Rasmus er en langsigtet forstærkning, så vi vil ikke skynde på ham.

- Vi har andre stærke valgmuligheder til forreste linje i vores åbningskampe, og vi glæder os til at se Rasmus få debut, når han er klar, udtaler klubben.

20-årige Rasmus Højlund blev lørdag præsenteret foran 57.802 fans på Old Trafford, og man må sige, han fik en varm velkomst af sine nye hjemmefans.

Højlund blev præsenteret lige inden kampstart mellem United og franske RC Lens. En kamp, som Rashford og co. vandt 3-1.