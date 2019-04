United-boss får sparket - gik amok på fan

Når en fuld baneløber løber ind for at genere spillerne, er det en mand som Riyaz Patel, der står med ansvaret. Overordnet set er han manden, der skal sørge for at sikkerheden er i top for spillere, trænere og tusindvis af fans på Old Trafford.

Men efter fem år som sikkerhedschef i Manchester United, er det nu slut for Riyaz Patel. Klubben har valgt at fyre ham på baggrund af et voldsomt skænderi med en fan. Det skriver Daily Mail.

Episoden fandt sted på en kampdag på en parkeringsplads ved Old Trafford, hvor Riyaz Patel åbenbart har hidset så voldsomt op, at en fan valgte at optage samtalen. Hvad der præcis blev sagt på optagelsen, har klubben ikke oplyst, men de har ikke desto mindre valgt at fyre Riyaz Patel på baggrund af den.

Hvem der skal erstatte Patel som chef for de over 1000 sikkerhedsvagter på Old Trafford er endnu uvist.

Ansatte en tyv

Allerede ved Riyaz Palets ansættelse i 2014 var der skepsis. Palet blev i 2012 dømt for at have stjålet i alt 26.000 pund (ca. 225.000 kroner) fra sin bror over 29 gange. Han blev idømt 100 timers samfundstjeneste samt et krav om at tilbagebetale 11.000 pund af tyvegodset.

Manchester United nægtede at kommentere dommen tilbage i 2014.

Blodbad i United - de skal væk

Problemer med sikkerheden

Manchester United har de seneste år haft flere sikkerhedsmæssige udfordringer. I 2016 måtte man aflyse en kamp på grund af en falsk bombe-alarm på 'drømmenes teater'. I samme sæson var der to fans, der overnattede på et stadiontoilet efter en rundvisning, for at kunne komme ind til en udsolgt kamp mod Arsenal.

De har siden haft et problem med klatrere, der har brudt ind på Old Trafford, ligesom der i kampen mod Juventus i 2017 løb en baneløber ind midt under kampen.

Næste opgave for sikkerhedsteamet bliver til hjemmekampen i Champions League mod FC Barcelona i næste uge.

