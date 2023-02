United er finaleklar efter samlet storsejr

Manchester United har ikke vundet en titel siden 2017, men senere på måneden får holdet chancen for gøre en ende på trofætørken.

Onsdag aften spillede holdet sig uden problemer videre til finalen i den engelske Liga Cup uden skadede Christian Eriksen på holdet.

Holdkammeraterne sørgede for at køre den samlede sejr hjem mod Nottingham Forest. Returkampen mellem de to hold endte 2-0 på Old Trafford, og efter Uniteds 3-0-sejr i det omvendte opgør avancerede storholdet sikkert fra semifinalen med samlet 5-0.

Finalen 26. februar mod Newcastle bliver dog også uden Eriksen.

Danskeren blev skadet i weekendens pokalsejr over Reading, da han blev tacklet voldsomt af Andy Carroll, og midtbanekreatøren er meldt ude indtil slutningen af april eller starten af maj.

Siden har United hentet østrigeren Marcel Sabitzer i Bayern München, men han nåede ikke at komme med til onsdagens semifinaleopgør.

Der var da heller ingen grund til at tage chancer for Manchester Uniteds vedkommende.

Efter den komfortable sejr på udebane skulle meget gå galt for, at værterne ikke skulle gøre arbejdet færdigt på hjemmebane.

Skulle Nottingham Forest gøre det spændende, krævede det stor effektivitet foran mål, og den havde gæsterne ikke, når de fik chancen.

Få minutter før pausen fik Emmanuel Dennis en gylden mulighed for at bringe en smule spænding tilbage i duellen, da han stod fri i feltet og modtog et indlæg.

Men hans afslutning ramte en holdkammerat.

Uniteds nytilkomne angriber Wout Weghorst var kort efter tæt på at bringe hjemmeholdet i front, men hans hovedstød ramte ydersiden af stolpen.

Først efter 73 minutter fik publikum en scoring at varme sig på.

Indskiftede Anthony Martial slog til, efter at Marcus Rashford havde kikset sin afslutning. Og bare tre minutter senere slog Fred det sidste søm i Forest-kisten, da han helt alene i det lille felt skovlede bolden over stregen til 2-0.

Manchester United vandt senest en turnering for knap seks år siden, hvor englænderne triumferede i både Europa League og Liga Cuppen.