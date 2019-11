United flyver fans 4820 kilometer til udekamp

Der er overskud hos Manchester United for tiden.

De seneste, gode resultater på banen smitter åbenbart så meget af på stemningen på direktionsgangen, at ledelsen har fundet den store pung frem for at hjælpe en del af klubbens fans, der har været så uheldige at blive ramt af en konkurs.

Den ramte for nylig rejseoperatøren Thomas Cook, og det var lige præcis det selskab, som skulle arrangere en gruppe fans’ rejse til Astana i Kasakhstan, hvor United spiller Europa League den 28. november.

Der er optur hos Manchester United for tiden. Her er det Marcus Rashford, der rammer plet. Foto: Reuters/Eddie Keogh/Ritzau Scanpix

Klubben har således stillet et privatfly til rådighed for den 4.820 kilometer lange rejse og vil gratis transportere de fans, der kan dokumentere, at de havde bestilt rejsen hos Thomas Cook.

- Vi er glade for at kunne fortælle, at Manchester United vil organisere en gratis rejse for den kommende kamp i Kasakhstan for dem, som blev påvirket, skriver klubben på sin hjemmeside.

Her oplyser man også, at man på sigt vil undersøge muligheden for at kunne flyve fans direkte til europæiske udekampe.

Manchester United ligger godt til i den europæiske gruppe, ligesom der er kommet gang i resultaterne hjemme i England.

Efter uafgjort mod Liverpool, har holdet fulgt op med tre udesejre over Partizan Beograd, Norwich og Chelsea.

Holdet møder i dag Bournemouth på udebane klokken 13.30.

