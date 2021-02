United halter sig videre i FA Cup

Manchester United er klar til kvartfinalen i den engelske pokalturnering FA Cup.

Det var dog med hiv og sving, at West Ham på Old Trafford tirsdag blev slået med 1-0. United måtte således tage den forlængede spilletid i brug for at slå gæsterne fra hovedstaden.

Scott McTominay endte som matchvinder med sin scoring små ti minutter inde i den første af to ekstra halvlege på 15 minutter.

Begge hold måtte gå i omklædningsrummet efter de første 45 minutter uden at have scoret. United sad tungt på bolden, men formåede ikke at veksle det til oplagte muligheder foran mål. West Ham pakkede sig i og omkring eget felt.

Det fortsatte efter pausen. Med cirka 20 minutter tilbage forsøgte Ole Gunnar Solskjær at ruske op i tingene ved blandt andre at sende den portugisiske kreatør Bruno Fernandes på banen.

United-presset fortsatte, men målene udeblev, og så skulle der forlænget spilletid til.

Scott McTominay blev sendt på banen sammen med Bruno Fernandes i anden halvleg, og det endte med at være en god beslutning af Ole Gunnar Solskjær.

Otte minutter inde i den forlængede spilletid bankede skotten nemlig bolden i mål, efter hvad der nærmest kan betegnes som en United-belejring af West Hams felt.

London-holdet kastede nu alt frem i jagten på en udligning, men manager David Moyes måtte altså se sit hold tabe til hans tidligere arbejdsgiver.

Tidligere tirsdag aften sendte Bournemouth fra næstbedste række Premier League-mandskabet Burnley ud af FA Cup.

Phillip Billing spillede hele kampen og var med til at tage en 2-0-sejr.

