United-koryfæ raser over rygter: - Det er uacceptabelt!

Gary Neville er vred over rygterne om, at José Mourinho skulle være på vej til at blive fyret i Manchester United

Snakken har gået længe om José Mourinho i Manchester United.

Dårlig stemning, svingende resultater og mærkværdig opførsel fra portugiseren har længe sået tvivl om Mourinhos fremtid i verdens største fodboldklub.

Fredag kunne det engelske medie The Mirror så rapportere, at Mourinhos dage skulle være talte - uanset resultatet i opgøret mod Newcastle United hjemme på Old Trafford lørdag aften.

Nyheden har bredt sig hastigt i England og er også nået frem til den tidligere Manchester United-spiller Gary Neville, der var med til at vinde et hav af trofæer under Sir Alex Fergusons regime. Og den tidligere højre back er ikke bare sur. Han er rasende over rygterne.

- For at være ærlig, så er jeg rasende, startede Neville sin enetale på Sky Sports fredag aften.

- Jeg tænker på, hvordan klubben bliver drevet. Hvis det er sandt - og det ved vi ikke, om det er - og José Mourinho går ind på Old Trafford lørdag nærmest som 'dead man walking', så vil fansene absolut vende sig mod bestyrelseslokalet. Det er uacceptabelt, siger han på Sky Sports.

Ifølge Sky Sports egne kilder tæt på Manchester United har klubben dog ikke truffet en beslutning om, at 'The Special One' skal fyres uanset udfaldet af kampen mod Newcastle.

Gary Neville (th) er rasende over rygterne om Mourinhos fyring. Han mener, at klubben burde gøre noget højere oppe i systemet. Foto: AP

Gary Nevilles raseri begrundes blandt andet med de to tidligere trænerfyringer af henholdsvis David Moyes og Louis van Gaal.

- Jeg var rasende for tre eller fire år siden, da David Moyes blev fyret (april 2014, red.), og det blev lækket til journalister en dag i forvejen. Jeg tænker også på, at Louis van Gaal blev fyret på aftenen for en FA Cup-finale, og at han fandt ud af det via andre personer, forklarer Neville om hollænderen, der blev fyret kort efter at have vundet FA Cup-finalen i 2016.

Manchester Unitid har blot sikret sig ti point i de første syv kampe, og det efterlader dem på en øjeblikkelig tiendeplads i Premier League.

Senest spillede man 0-0 hjemme mod Valencia i Champions League. Et resultat, der fulgte efter 1-1 hjemme mod Wolverhampton og et nederlag på 1-3 ude mod West Ham i sidste weekend.

Det er dog ikke kun de kolde resultater, der er et problem for Mourinho. Portugiserens spillestil har ikke ligefrem efterladt fansene i eufori, og hans tendens med at se sig sur på alt og alle i sin tredje sæson i en klub ser umiddelbart ud til at fortsætte. Spørg bare Anthony Martial og Paul Pogba, der har været på kant med Mourinho i denne sæson.

- Hvor er værdierne?

Gary Neville er dog ikke en af dem, der ønsker Mourinho ud af klubben.

Englænderen nåede mere end 600 kampe i den røde trøje, så man skulle mene, at han burde vide lidt om værdier i Manchester United. Og de bliver ikke respekteret af ledelsen, mener han.

- Hvis det er sandt, og det bliver lækket dagen før, det sker, og han bliver fyret i weekenden, så er det en kæmpe skændsel. Hvor er klubbens værdier og principper, hvis det er sandt?

- Nok er nok for mig. Jeg elsker den fodboldklub, jeg elsker den til døden. Den har været mit liv, og jeg vender mig ikke mod min fodboldklub. Men jeg er nødt til at sige, at noget er nødt til at blive ændret. Og det er ikke manageren. Det er højere oppe end det, siger Gary Neville med henvisning til klubbens ledelse.

Han nævner desuden, at han anser José Mourinho for at være en af verdens bedste managere - og at alle andre managere også ville have problemer med at præstere i Manchester United i klubbens nuværende forfatning.

Manchester United tager imod Newcastle United på Old Trafford lørdag aften klokken 18:30 i det, der kan vise sig at være José Mourinhos sidste kamp i spidsen for klubben.

Mere end 600 kampe i den røde trøje - en del af dem som kaptajn - nåede Gary Neville. Foto: AP

