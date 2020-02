United-legende chokerer i ny video

Reparationsdruk i rødvin og følsomt klaverspil kun iført åben slåbrok og kongekrone.

Sådan har de færreste nok set Eric Cantona før, udover måske lige dem, der kender ham til daglig. Men det er nok ikke noget, nogen ville blive decideret kede af at se.

I hvert fald er det konceptet i den garvede britiske rock-galning og tidligere Oasis-forsanger Liam Gallaghers nyeste musikvideo, hvor to af 90'ernes største enfant terribles slår pjalterne sammen i videoen til den nostalgiske single 'Once'.

Udpluk fra musikvideoen, der landede på Youtube fredag. Det ene af de to er et billede, der nok skal indprente sig i hukommelsen hos både fodbold- og Liam Gallagher-fans. Foto: Ritzau Scanpix

Begge medvirkende har delt teaseren på deres Instagram-profil. Briten supplerer med hyldende ord til Cantona, som han kalder 'den sidste ægte rock 'n' roll-fodboldspiller'.

Videoen blev fra lanceringen fredag set over en million gange på Youtube over weekenden og akkumulerede over en halv million likes på begge Instagram-profiler.

Mere vin!

I hvad der ligner et fem et halvt minutter langt one-take, giver Cantona den som lidende konge i et halvtomt palæ. Han får fyldt rødvinsglasset op af Gallagher i den uvante rolle som butler og mimer ellers med på musikken, mens han valser sig gennem huset, tømmer glasset, sætter sig ved klaveret og får bællet løs af en ny flaske rødvin.

Sangen afrundes med, at han ifører sig kongekåbe og -krone, bevæger sig ud på altanen og lader sangen slutte med det mindeværdige billede af ham, der på trappens top strækker fingeren mod himlen.

- Jeg er overbevist om, at det her er Cantonas morgenrutine, lyder det i en af de mest 'likede' kommentarer på Youtube.

På internettet er der blevet spekuleret en del i, om det overraskende samarbejde var en impulsiv idé fra Gallagher-lejren, efter Cantona i december havde delt en Instagram-hyldest til sangen, som han lader blæse ud af højtalerne i sit hjem. En helt dårlig idé var det i hvert fald ikke.

Aldrende ballademagere

Begge har de været kontroversielle på deres egen vis, dog med visse ligheder.

Gallagher har været lige så kendt for sin musik som for heftige branderter, storhedsvanvid og slagsmål. Nu er han efterhånden blevet 47 år gammel og har bevæget sig ud i den bløde og melankolske ende af sit ellers ikke alt for bredtfavnende repertoire.

Franskmanden, der blev tituleret 'Kong Eric' af United-fans, har også været lige så kendt for sine evner med en fodbold som for alle mulige andre ting, blandt andet sine kunstneriske tilbøjeligheder, forkærlighed for vin samt, ja, slagsmål. Efter karrierestoppet heldigvis mest for de første ting.

Så til videoen er han blevet hyret til at gøre, hvad han tilsyneladende gør bedst.

Det uortodokse fodboldikon har altid haft fremtoningen til at kunne spille en shakespearsk konge. For nogle måneder tilbage var Cantona da også i fokus, efter han til efterårets Champions League-lodtrækning lod stå klart, at han havde et blødt punkt for den engelske dramatiker og ved samme ombæring efterlod de fleste seere en smule forundrede.

I hvert fald blev der meget tavst i salen, efter han på scenen, adspurgt hvad han stod og tænkte på, begyndte at citere Shakespeare-tragedien Kong Lear - 'de dræber os for sjov' - for derefter at ende ud i nogle apokalyptiske spådomme om en fremtid med krig og ødelæggelse.

For danske Gallagher-fans er timingen på den nye video belejlig, da sangeren i skrivende stund har København som sin næste tour-destination. Tirsdag aften spiller han koncert i Forum Black Box.

