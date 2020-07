United-legende forundret: - Hvorfor betalte de ikke?

Det kører for Manchester United for tiden, men det kunne have gået endnu bedre. Hvis bare klubben havde købt det norske stjerneskud Erling Haaland!

Det mener Paul Scholes i hvert fald.

I Daily Mail undrer den tidligere United-storspiller sig højlydt over, at det ikke lykkedes klubben at sikre sig den norske målmaskine tilbage i januar.

De Røde Djævle var med i opløbet om Haalands signatur, men forhandlingerne med den kontroversielle agent Mino Raiola gik i hårknude, og Haaland endte i stedet i Dortmund.

Her har han braget igennem med 16 mål i 18 kampe. Så selvom Manchester United har farlige folk som Marcus Rashford, Anthony Martial og unge Mason Greenwood, ville Haaland ifølge Scholes i den grad have pyntet i angrebet.

- Da tysk fodbold vendte tilbage (efter coronapausen, red.), og jeg virkelig så ham, tænkte jeg 'hvorfor betalte Manchester ikke bare, hvad de ville have for ham?'.

- Han ser så god ud, han er stadig ung og en notorisk målscorer, siger Paul Scholes ifølge Daily Mail.

Paul Scholes har efter stoppet i Manchester United i 2013 både været fodboldekspert og manager. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær har trænet Haaland i Molde, men formåede ikke at få landsmanden til Old Trafford.

Det kan han måske få en gang i fremtiden, men prisen vil i givet fald blive meget højere end de omkring 150 mio. kr., som Dortmund i starten af året betalte Red Bull Salzburg.

- United er tvunget til at betale mange, mange penge for ham, men hvad så. Han ser ud som den ægte vare.

- Han scorer mål, og det er uvurderligt, siger Paul Scholes, der efter karrierens afslutning har forsøgt sig i managerrollen, men haft større succes som fodboldekspert.

19-årige Erling Haaland nåede ikke færre end 44 mål i 40 kampe i denne sæson.

I Manchester United har både Martial og Rashford stået for 20 scoringer i 2019/20-sæsonen, mens teenagestjernen Greenwood efter sine to scoringer mod Bournemouth i weekenden er oppe på 15 mål.