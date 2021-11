United-legende vil af med Solskjær

Rio Ferdinand ser gerne, at Ole Gunnar Solskjær forlader jobbet som United-manager og giver stafetten videre til en ny

Sædet brænder i den grad under Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær.

Efter 0-5 eskapaden mod deres evige rivaler fra Liverpool, og senest en total fodboldmæssig ydmygelse af bysbørnene fra Manchester City er flere tidligere United-spillere begyndt at kommentere på Ole Gunnar Solskjærs rolle i Uniteds krise.

Den tidligere forsvarsgeneral Rio Ferdinand fortæller i sin egen podcast 'Vibe With Five', at det måske er på tide at skifte ud på manager-posten.

- I forhold til hvad jeg har set i denne sæson, føler jeg, at det er det rigtige tidspunkt for Ole at give stafetten videre til en, som kan føre United videre, fortæller Ferdinand og fortsætter.

- Hvis Ole forlader klubben nu, er det med opløftet pande. Han har sørget for en positiv udvikling i klubben fra da han overtog til nu.

Artiklen fortsætter under billedet..

Rio Ferdinand spillede i Manchester United i perioden 2002-2014. Han nåede at spille 312 kampe for klubben. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Rasende Roy

En anden tidligere succesfuld United-spiller, den tidligere midtbane-slider, Roy Keane havde også sit at sige efter nederlaget til Manchester City i weekenden.

- Hvis Ole kom her ind, ville jeg tage ham i kraven, og spørge ham hvorfor han spiller Fred på midtbanen.

- Alle managers skal træffe beslutninger. De arbejder med deres spillere hver dag, og jeg forstår ikke, hvorfor han bruger Fred. Han bliver nødt til at tage ansvar for det, sagde den temperamentsfulde irer i Sky Sports studiet efter kampen, og indrømmede derudover, at han ikke har tiltro til United-manageren længere.

Roy Keane er bestemt ikke fan af Manchester Uniteds brasilianske midtbanespiller Fred, der fik stor kritik efter nederlaget til Manchester City. Foto: Ed Sykes/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En spiller, der oplever stor succes i Manchester United på trods af de sløje resultater er superstjernen Cristiano Ronaldo. Du kan her læse, hvad portugiseren spiser for at holde sig i form i en alder af 36 år.