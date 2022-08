United måtte slide sejren hjem

Christian Eriksen bringer en nødvendig ro til de røde djævles midtbane, og mod Southampton var det tydeligt, at Manchester United har brug for danskeren, hvis ten Hag-satsningen skal lykkes

Christian Eriksen er Manchester Uniteds bedste signing denne sommer.

Det er tydeligt, at de røde djævle har manglet en spiller med Eriksens-kvaliteter på midtbanen.

Den danske stjerne begyndte lørdagens opgør mod Southampton på sin vante 8'er position og stabiliserede Uniteds ellers så kaotiske midtbane-trio med en erfaren ro på bolden. 'The Saints' blev besejret 1-0 sejr på St. Mary's Stadium, og til trods for fine takter manglede danskeren lige dét sidste for at være helt kampafgørende i sejren.

En tiltrængt sejr hvor det var tydeligt, at Eriksens 241-lange kamp-cv i Premier League er noget, som Erik ten Hags mandskab har brug for, da han gang på gang fik sine medspillere til at se dygtige ud med flere nøgleafleveringer og en stærk løbeiver.

Fred var henvist til bænken, da Eriksen spillede næsten hele kampen for United. Foto: Hannah Mckay/Ritzau Scanpix

Hvad United har manglet

Eriksen er en nødvendig brik i ten Hags offensive puslespil og i lørdagens kamp mod 'The Saints' var det tydeligt, at midtbanekollegaen Bruno Fernandes skal kigge sig over skulderen, for der er en ny sherif i byen.

Han var midtbanegeneralen, da hans tilstedeværelse uden for feltet var en konstant fare for det skælvende Southampton-forsvar, der forud for kampen havde lukket syv mål ind i tre kampe.

Faktisk var det til tider som om, at Manchester United-spillerne slappede mere af med danskeren på bolden, end når Bruno Fernandes forsøgte at styre tempoet i det offensive spil.

Dog var det netop portugiseren, der blev kampens enlige målscorer med en flot flugter kort inde i 2. halvleg.

Eller brugte Fernandes det meste af opgøret på at løbe rundt som en hovedløs kylling i lørdagens sejr. Ja, det var faktisk svært at se den 460 millioner-store prisforskel på de to midtbanegeneraler.

Fernandes spillede ikke nogen god kamp, men skulle kun bruge et øjeblik på at modbevise de, der tvivler på hans evner. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Tæt på drømmestart

Hvis ikke det var for en heroisk tysk indsats, så det ellers lige ud til at blive en rød-hvid drømmestart for Manchester United. En nedfaldsbold landede for fødderne af Eriksen efter 20 minutters spil.

Efter lidt pinball-spil i Southampton-feltet fik danskeren chancen lige foran mål, men bolden bliver på heroisk vis blokeret af forsvarskæmpen Armel Bella-Kotchap.

Eriksen blev skiftet ud til sidst i kampen - til fordel for Fred. Men det er anden optræden i træk, at danskeren viste fine takter. Senest i den vigtige 2-1-sejr over Liverpool, hvor Eriksen viste sig fra sin bedste side på den foretrukne rolle som 8'er.

Liverpool-kampen gav United-fansene en tro på, at fremtiden ser alligevel lys ud for de røde djævle. Og hvis United gerne vil være med i toppen af Premier League, så skal Eriksen starte inde.

