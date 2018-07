United planlægger kæmpe bud: Halv milliard for engelsk VM-helt

Kasper Schmeichel bliver rygtet til flere store klubber i Europa, men han er ikke den eneste Leicester-spiller, der brugte VM til at gøre sig selv positivt bemærket.

Engelske Harry Maguire spillede en central rolle i Englands VM, der endte med en fjerdeplads. Udover at stå solidt i bagkæden markerede han sig også med en scoring mod Sverige i kvartfinalen.

Ifølge Daily Mail er Jose Mourinho og Manchester United nemlig klar til at komme med et bud på forsvareren.

Briten har kun været i Leicester en enkelt sæson, da de købte ham fra Watford for 17 millioner pund. En ikke ubetydelig sum penge, men alligevel kun en brøkdel af det, de eftersigende står til at kunne tjene på ham nu.

Se også: Træner afslører Schmeichels situation: 'Den er jeg ikke bekymret for'

Således skriver Daily Mail, at United står klar med et bud på 65 millioner pund for at lokke Maguire ud af Leicesters kløer - det er godt og vel 540 millioner danske kroner.

En heftig sum, der formentlig også betyder, at Manchester United må skille sig af med enten Marcos Rojo, Eric Bailly eller Chris Smalling.

Leicester skulle dog ikke bare uden videre være klar til at lade deres guldfugl gå, og skulle være klar til at give Maguires løn en god saltvandsindsprøjtning for at holde ham i klubben.

En ting er i hvert fald sikkert, og det er, at Manchester United ikke skal tøve for længe, da transfervinduet for de engelske klubber allerede lukker 9. august.

Se også: Storklub kaprer sexet supermodel - men nu skaber billede tvivl