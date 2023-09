United-stjerne anklaget for kæreste-vold

Manchester United-spilleren Antony er havnet i en meget alvorlig situation, da han nu bliver beskyldt for at have angrebet sin tidligere kæreste Gabriela Cavallin under hendes graviditet.

Det sker i et interview med det brasilianske medie UOL, hvor der både er fotografier af skader og skærmbilleder af de beskeder, der er blevet sendt mellem dem.

Blandt andet kan man se et billede, som viser, at hun har fået skåret sin finger ind til knoglen, da hun forsøgte at forsvare sig selv, da der blev kastet et glas efter hende. På et andet kan man se en hovedskade.

Angrebene mod hende skulle være sket ved flere lejligheder mellem juni 2022 og maj 2023.

Hun fortæller desuden, at Antony kunne være kontrollerende, og at han vekslede mellem øjeblikke af kærlighed og dernæst et udbrud af vold, hvorefter han undskyldte bagefter.

Nu bliver sagen undersøgt af politiet i Sao Paulo, ligesom Gabriela Cavallin ifølge artiklen på førnævnte medie nu har indgivet en anmeldelse mod den brasilianske landsholdsspiller til Greater Manchester Police.

Det forlyder endvidere, at mediet har forsøgt at høre fra United-spilleren, men Antony valgte ikke at kommentere beskyldningerne. Spillerens repræsentanter oplyste, at sagen er underlagt tavshedspligt og vil blive behandlet officielt.

De har også forsøgt at få en kommentar for det brasilianske fodboldforbund om beslutningen om at udtage ham, men de har heller ikke ville kommentere.

Senest har Manchester United også været i centrum for en anden sag om partnervold med Mason Greenwood.