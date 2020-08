United-stjerne dømt

Landsholdsstjernen og Manchester United-anføreren Harry Maguire er blevet fundet skyldig i groft overfald, modsættelse af anholdelse og bestikkelse. Dermed er han fundet skyldig i alle anklagepunkter.

Det skriver Sky Sports.

27-årige Harry Maguire var på Mykonos med sin familie og nogle venner i den to ugers ferie, han har fået af Manchester United efter semifinalenederlaget i Europa League til Sevilla, da han kom i slagsmål og siden forsøgte at bestikke en betjent.

Forsvaret har prøve at udsætte retsmødet, fordi man ganske enkelt ikke følte, at man havde tid nok til forberede sig. Et ønske retten ikke efterkom.

Han risikerer op til tre års fængsel.

Dommen blev afsagt, uden at han selv, hans bror Joe og en tredje sigtet ven, Christopher Sharman, var til stede i retten.

Joe Maguire blev fundet skyldig i vold mod offentlig ansat og forsøg på bestikkelse. Sharman blev fundet skyldig i vold og fornærmelser mod offentlig ansat.

På politistationen skulle Maguire ifølge anklageren have sagt: 'Ved du, hvem jeg er? Jeg er anfører for Manchester United, jeg er meget rig, og jeg kan give dig penge. Jeg kan betale dig. Vær rar at lade os gå.'

Ifølge hans egen advokat, Alexis Anagnostakis, blev United-stjernen efter sin anholdelse sparket over benet på politistationen, mens den pågældende betjent sagde til ham, at hans karriere er forbi.

Maguire var ikke selv til stede ved første retsmøde og har nægtet sig skyldig i anklagerne. I stedet er der meldinger i de altid velinformerede britiske medier om, at han to aftener i træk måtte forholde sig til personer, der ikke just var ude på at gøre livet sødere for ham og hans familie og venner, der holdt ferie med ham.

Først måtte selskabet høre på nogle engelske fodboldfans, der sang smædesange om United og tilmed kom med ubehagelige kommentarer til flykatastrofen i München i 1958. Det endte dog uden yderligere konflikt.

Aftenen efter henvendte et par typer, der bliver beskrevet som 'albanske gangstertyper', sig til hans søster, Daisy. Da denne afviste dem, lykkedes det dem at stikke hende med en nål og sprøjte et af redaktionen ikke kendt stof ind i hendes arm, der medførte, at hun besvimede.

To nætter i fængsel

Det fik af naturlige grunde Maguire til at fare op og ryge i flæsket på mændene.

Efter sammenstødet lykkedes det angiveligt Maguire-gruppen af komme ud fra restauranten, hvor han dog røg i diskussion med nogle personer, der viste sig at være civilklædte betjente.

De endte med at anholde ham og et par stykker mere fra hans gruppe.

Det skal have været i den forbindelse, han forsøgte at bestikke en af dem til at slippe udenom.

Ved ankomsten til politistationen var stemningen angiveligt så dårlig, at Maguire også fornærmede og skubbede til betjentene - og tilmed slog en af dem.

Han røg i kachotten og endte med at tilbringe to nætter der, inden han blev løsladt.

Maguire blev tidligere tirsdag udtaget til Englands landshold, der 8. september skal møde Danmark i København.

