United vil hente vennepar for uhyrligt beløb

Manchester United håber at kunne profitere af venskabet mellem Aston Villas Jack Grealish og James Maddison fra Leicester, men det kræver et ordentligt dyk i pengetanken

Venskabelige forbindelser kan ind i mellem føre til store handler i fodboldverdenen, og Manchester United håber angiveligt på at kunne profitere af den slags i sommerens transfervindue, hvor der er lagt op til stor aktivitet for at kunne genopbygge et storhold.

To af de hotteste emner er således de to boldbegavede offensivspillere Jack Grealish fra Aston Villa og Leicesters James Maddison.

De to unge fyre er tilfældigvis også gode venner, og manager Ole Gunnar Solskjær håber ifølge The Sun, at de måtte have lyst til at spille på samme hold med udsigt til at kunne fejre titler.

Problemet er, at de to er nøglespillere i deres respektive klubber og dyre at hente, men også det er der råd for, ifølge avisen.

United har længe kastet lange blikke efter talentfulde James Maddison. Foto: Reuters/Carl Recine/Ritzau Scanpix

Nordmanden får nemlig lov at bruge op til 160 millioner pund – godt 1,4 milliard kroner – på at hente makkerparret, hvis United vel at mærke sælger den utilpassede stjerne Paul Pogba i samme transfervindue.

Franskmanden har længe været ude med en skade og har utvetydigt signaleret, at han vil forlade Manchester, og med bejlere som Juventus og Real Madrid kan han indbringe en god del af beløbet.

Maddison og Grealish har lige nydt hinandens selskab under en ferie i Dubai, hvilket Leicester-spilleren Ben Chilwell dokumenterer på Instagram:

Også et andet venskab kan måske føre Maddison mod en fremtid i den røde trøje. Han er nemlig på god fod med United-anfører Harry Maguire, som Solskjær hentede i Leicester sidste sommer.

United har flere gange signaleret, at man gå efter yngre, sultne og gerne britiske spillere i genopbygningen af et storhold.

- Du skal have den særlige attitude, der gør dig til en United-spiller, og så skal du have kvalitet. Vores fans vil se spændende spillere, har Solskjær formuleret det.

Forleden har også manden med pengekassen, klubdirektør Ed Woodward, fortalt, at klubben er villig til at betale det, der er nødvendigt for at skabe et hold, der igen kan spille med om de største titler.

