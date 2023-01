Utilfreds Lingard: - Det var falske løfter

Han har prøvet lidt af hvert.

I en periode var Jesse Lingard fast mand i Manchester United og på det engelske landshold.

Dernæst fulgte en periode med mentale problemer og et usundt forhold til alkohol.

Se alle Lingards mål fra sidste Premier League sæson.

I 2021 havde han et halvt års opblomstring med ni mål i 16 Premier League-kampe for West Ham.

Og i sidste sæson blev det så til kun to kampe fra start i Premier League for Manchester United, selvom manager Ole Gunnar Solskjær havde lovet ham fast spilletid.

Det skriver Telegraph.

- Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke spillede. Jeg ved ikke, hvad problemet var. Om det var politik eller noget andet, siger Lingard til avisen.

- Jeg ved det stadig ikke i dag. Jeg spurgte heller ikke. Men jeg ville have foretrukket, at nogen af respekt for mig havde sagt "derfor spiller du ikke". Men det skete aldrig.

Jesse Lingard undrede sig over sin managers beslutninger. Foto: Craig Brough/Ritzau Scanpix

Efter det succesfulde lejeophold i West Ham i den sidste halvdel af 20/21-sæsonen, vendte Lingard tilbage til Manchester.

Her lovede den norske manager Ole Gunnar Solskjær fast spilletid.

Men Lingard startede ikke inde én eneste gang under Solskjær, der blev fyret få måneder senere.

- Det var falske løfter, mener Lingard.

- Jeg trænede hårdt, og jeg var i god form. Jeg var klar til at spille kampe. Når du arbejder hårdt til træning, men ender med ikke at spille, er det meget frustrerende.

I sommer skiftede Lingard til Nottingham Forest på en fri transfer.

Her har han spillet 16 Premier League-kampe - dog med hverken mål eller assists til følge.