Vilde Ronaldo-rygter: United afviser

Manchester United har afvist de rygter, der hen over weekenden har floreret om, at klubben ville rive Cristiano Ronaldos kontrakt i stykker som følge af den portugisiske stjernes dårlige attitude

Dårlig attitude, dårligt humør og dårlige præstationer.

Det er nok den bedste måde at opridse Cristiano Ronaldos sæsonstart i Manchester United, der har været alt andet end god.

Der er dog ikke noget, der tyder på, at United har tænkt sig at skille sig af med deres 37-årige stjerne.

Ifølge Sky Sports afviser United at skulle rive Ronaldos kontrakt i stykker, på trods af der i samme medie florerede rygter om det modsatte hen over weekenden.

Efter en pre-season, hvor Ronaldo flere gange gjorde det klart, at han ville væk, har portugiseren alligevel optrådt i begge holdes første kampe i den nye sæson, hvor de senest blev ydmyget med 0-4 mod Brentford.

Efter afklapsningen var det en tydeligt frustreret Ronaldo, der udvandrede fra banen uden at takke de medrejsende fans.

Det var svært at tro sine egne øjne, da United kollapsede mod Brentford lørdag aften. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Omvandrende dårligt humør

Ifølge det spanske sportsmedie Marca har personer tæt på omklædningsrummet fortalt, at Ronaldo er et omvandrende dårligt humør, og at holdkammeraterne er ved at blive trætte af Ronaldos dårlige attitude.

På trods af de negative historier om portugiseren har en talsmand fra Manchester United meget kortfattet afvist, at der er tale om, at man river kontrakten med Ronaldo i stykker.

- Der er ingen ændringer i forhold til klubbens position, lyder det fra talsmanden.

Cristiano Ronaldo og Manchester United får ikke nemt ved at vende den skrækkelige sæsonstart i næste runde, når ærkerivalerne fra Liverpool kommer på besøg på Old Trafford.

Hvis United taber til rivalerne fra Merseyside, vil det være klubbens dårligste start i Premier League nogensinde.

