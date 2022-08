Vilde scener i Manchester: United-fans i stor protest

Tusinder af fans indtog Manchesters gader forud for mandagens derby mellem Manchester United og Liverpool.

Især fangrupperingen 'The 1958' havde i dagene op til storkampen opfordret fans af De Røde Djævle til at møde talstærkt op til den annoncerede protest for at vise deres utilfredshed med Glazer-familien og deres ejerskab af Manchester United.

'United For $ale' stod der på protestmarchens forreste banner, og det blev ledsaget af flere flag og bannere, som alle havde dét tilfælles, at de protesterede mod Glazer-familiens fortsatte ejerskab.

Baggrunden for den store protestmarch er Glazer-familiens dårlige håndtering af blandt andet klubbens økonomi samt transferpolitik.

Familien har ofte taget store pengesummer ud af klubben, ligesom Man Utds gæld er vokset til næsten 500 millioner pund - hvad der svarer til knap 4,4 mia. kroner.

Manchester Uniteds ageren på transfermarkedet har også mødt stor kritik. Klubben har brugt store summer på spillere, som ikke har slået til på Old Trafford.

Derudover har en del af kritikken desuden gået på, at de penge. Glazer-familien har hevet ud af klubben, ikke er gået til at dække transferudgifterne.

Klubben har istedet været nødsaget til at bruge af et svindende overskud for at sikre sig spillertilgange.

Politiet i Manchester var mødt talstærkt op forud for kampen, som flere frygtede ville skabe voldelige scener.

United-fansene holdt sig dog på den rigtige side af loven, hvorfor det ikke blev til egentlige sammenstød.

Fansene kunne derfor bevæge sig roligt mod Old Trafford, mens de prøvede at synge Glazer-familien ud af klubben.

De grønne og gule farver var allestedsnærværende under den store protestmarch.

Farverne som refererer direkte til Manchester Uniteds moderklub, Newton Heath, bliver brugt af United-fansene til at minde Glazer-familien om de værdier som den nu rødklædte klub er bygget på.

Protestmarchen blev gennemført, og inde på tribunerne kunne de mange United-fans se deres hold sikre sæsonens første Premier League-sejr.

Jadon Sancho og Marcus Rashford stod for United-målene i 2-1 sejren, som dermed sluttede otte kampes sejrstørke i Premier League imod Liverpool.

