Efter seks år i Liverpool lader det nu til, at Sadio Mané vil starte på en frisk og søge nye græsgange

Ifølge den anerkendte sportsjournalist Fabrizio Romano er det blot et spørgsmål om tid, før det bliver offentliggjort, at Sadio Mané ikke længere er Liverpool-spiller til næste sæson.

'Sadio Mané har besluttet at forlade Liverpool denne sommer,' skriver Romano på Twitter.

'Han er klar på nye udfordringer efter mange fantastiske år hos 'The Reds' - det vil blive bekræftet i klubben. Bayern München er et godt bud på en ny klub - men det er stadig åbent, og intet er besluttet, fordi Mané ville vente til efter CL-finalen'.

Artiklen fortsætter under tweetet...

Efterfølgende har Romano gjort det klart, at han er helt sikker i sin sag.

'Det er 100 % sikkert: Mané forlader Liverpool. Beslutningen er truffet.'

Artiklen fortsætter under tweetet...

The Mirror skriver også, at Mané har fortalt sine holdkammerater, at han forlader Liverpool.

Med Liverpool har Mané bl.a. vundet Champions League i 2019, det engelske mesterskab i 2020 og både FA Cuppen og ligacuppen i år.