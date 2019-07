Mangel på respekt: - Mest hadede nogensinde

Det er efterhånden tre år siden, at Manchester United slog verdensrekorden og betalte 783 millioner kroner for at købe Paul Pogba hjem fra Juventus.

Men heller ikke franskmandens anden periode i Manchester United har været en ubetinget succes, og nu tyder meget på et nyt exit denne sommer.

- Paul Pogba bliver den mest hadede Manchester United-spiller i historien. Pogba og hans agent har skabt en situation, der er helt uholdbar, siger journalisten Neil Custis, der dækker Manchester United for The Sun, i en analyse hos Talksport.

- Hvis han bærer en United-trøje næste sæson, så vil han blive buhet ud hver gang, han rører bolden, og det er af hjemmebanefansene.

Sidste uge bekræftede Pogba-agent Mino Raiola, at franskmanden kigger efter ny klub.

- Alle inklusiv klubben fra manager til ejer kender til Pauls ønsker. Alle kender til Pauls ønske om at skifte videre. Vi er i en proces omkring det, sagde Raiola.

Klubber som Juventus og Real Madrid ses som de hedeste bejlere til Pogba, og står det til United-journalisten, så skal der sælges.

- De skal slippe ham nu, og pengene skal investeres i spillere, der rent faktisk ønsker at spille for klubben, og som har lidt sult.

- Jeg har dækket klubben i 20 år, og jeg har set spillere som Roy Keane og Paul Scholes give alt for klubben og sætte deres krop på spil i hver eneste kamp.

- Og derfor er jeg så irriteret og skuffet over Pogba. Han har sin position på grund af sociale medier og ikke på grund af sine fodboldevner, for han har været dårlig i United, siger journalisten.

Er Pogba snart fortid? Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Han peger på, at Pogba var bedre på et Juventus-hold, der var dominerende i ligaen, mens han ikke har kunnet klare spillet i United.

- Hvis United kan få deres penge tilbage, så har de lavet en god aftale, forklarer han og understreger, at der ikke er tale om en hadekampagne mod Pogba.

- Men du viser ikke en sådan mangel på respekt for Manchester United, som han har gjort det, lyder det.

Paul Pogba spillede første gang i Manchester United som helt ung fra 2009 til 2012, hvor det som teenager nåede at blive til tre førsteholdskampe.

Siden blev han en stor succes i Juventus, og så var det, at United betalte det daværende verdensrekordbeløb for at hente Pogba hjem, men i en alder af 26 år virker han til at være gået noget i stå i klubben.

