Mareridt på Instagram: Stjerne udsat for racisme

Crystal Palace-angriberen Wilfried Zaha indtog en hovedrolle, da holdet lørdag overraskende vandt 2-0 på udebane over Premier Leagues forsvarende mesterhold fra Manchester City.

Men efter kampen kunne Zaha, der er sort, se sig selv blive svinet til med racistiske kommentarer på det sociale medie Instagram.

Zaha, der scorede det første mål i sejren og senere blev udsat for en brutal tackling, som udløste et rødt kort til en City-spiller, opfordrer Facebook, som ejer Instagram, til at tage problemet med hadefulde og racistiske bemærkninger alvorligt.

Artiklen fortsætter under videoklippet ...

Men tilsyneladende har han ikke de store forhåbninger til, at det amerikanske selskab reagerer.

Det fremgår af en besked på Instagram, hvor den 28-årige Zaha har lagt billeder op af nogle af de ubehagelige kommentarer.

- Denne her besked er ikke lagt på, for at jeg skal modtage en million beskeder, der siger, 'vi støtter dig', og 'det er afskyeligt' eller for at få sympati, skriver Zaha.

- Jeg er ikke her for alt det sludder, der bliver sagt i stedet for at ordne problemet. Tal til mig, når I faktisk tager det alvorligt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

Nyhedsbureauet Reuters har uden held forsøgt at få en kommentar fra Facebook.

Adskillige spillere har været udsat for tilsvarende racistiske udfald på sociale medier de seneste måneder. Især spillere fra Premier League.

Engelsk fodbold har opfordret virksomhederne bag de sociale medier om at gøre mere for at få stoppet den tendens.

Instagram har før bebudet nye tiltag for at komme problemet til livs, og Twitter har forsikret, at det bestræber sig på at gribe ind over for hadefulde ytringer relateret til britisk fodbold.