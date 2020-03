Mareridt truer: Derfor kan Liverpool tabe titlen

Flere klubber står til at vinde på, at den nuværende sæson helt bliver annulleret - hvilket vil betyde, at suveræne Liverpool alligevel ikke vinder mesterskabet efter 30 års tørke

Premier League-sæsonen 2019/20 bliver for eftertiden formentlig husket for to ting: Coronapandemien, der stoppede ligaen - og efterlod sig dybe spor også i samfundet - samt Liverpools utrolige dominans.

Jürgen Klopps tropper blev ganske vist ikke de nye 'invincibles' efter et nederlag til Watford i 28. spillerunde, men mesterskabet kan blive en realitet allerede i næste spillerunde.

Hvis der altså komme en 'næste spillerunde'.

For selv om udmeldingen er, at sæsonen bliver spillet til ende, og at ligaen i første omgang ligger stille indtil 3. april, så kan virkeligheden overhale alle indenom.

Der er knap tre uger til 3. april, og med de scenarier, sundhedsmyndighederne har fremstillet af udbruddet, så vil det til den tid ikke engang have toppet. Specielt ikke i England, der er en uges tid 'bagud' i forhold til udbruddet i Danmark.

Tirsdag skal sammenslutningen af de professionelle europæiske fodboldklubber mødes med UEFA for at tale konsekvenser.

Meget tyder på, at EM bliver udsat til næste år, så de nationale ligaer kan blive spillet færdig. Det lyder umiddelbart fornuftigt. Men alt kan være ændret igen om 14 dage, hvis udbruddet forventeligt er blevet værre.

Coronavirussen har lukket al fodboldaktivitet ned. Her er det Evertons hjemmebane Goodison Park, der er låst af. Foto: Craig Brough/Reuters/Ritzau Scanpix

Et scenarie, man bør indstille sig på, er, at der slet ikke kan blive spillet flere kampe. Det mener i hvert fald politikeren Karren Brady, der i dag er næstformand i West Ham og i 1993 skabte overskrifter, da hun som 23-årig blev direktør i Birmingham.

I en klumme i The Sun skriver hun, at det eneste anstændige er helt at annullere sæsonen. Stoppe den og annullere både mesterskab, øvrige medaljer og nedrykning.

Lidt a la den danske ishockeyliga - uden sammenligning i øvrigt.

Det kan ske, hvis der bliver samlet nok stemmer sammen. Premier League er et privat selskab, der er ejet af af de til enhver tid 20 deltagende klubber. En regelændring eller -tilføjelse kan ske, hvis to tredjedele af klubberne ønsker det. Det betyder i praksis 14 klubber.

Men det der jo umiddelbart ingen, der har interesse i, tænker du måske. Men tænk lige igen.

For selv om Liverpool-fans ville gennemleve deres værste mareridt efter at have været så tæt på det første mesterskab i 30 år, så er der en hel stribe andre klubber, der formentlig ville vende tomlen opad. Der er simpelthen for mange penge på spil.

Næsten hele den nederste halvdel at tabellen er fortsat i risikozonen for nedrykning, der vil betyde en økonomisk lussing. Og der er andre, der kan profitere, hvis man som kvalifikationskrav til de europæiske turneringer bliver nødt til at navigere efter sidste års resultater.

Eksempelvis London-klubberne Arsenal og Tottenham, der har haft sæsoner langt under vanlig standard og ikke ligner hold, der med den nuværende tabel skal spille europæisk.

Hverken Arsenal eller Tottenham har haft en mindeværdig sæson. Foto: Matthew Childs/Reuters/Ritzau Scanpix

Mestrene fra Manchester City og sidste års bronzevindere fra Chelsea har absolut intet at tabe på en annullering, og desuden ville en klub som Everton nok ikke holde sig tilbage og stemme imod ærkerivalerne Liverpool.

Liverpool vil naturligvis omvendt arbejde som rasende for, at en annullering ikke sker.

Her er der stensikker opbakning fra Leicester og formentlig formstærke Manchester United, der måske kan veksle denne sæsons Europa League med den noget mere lukrative Champions League.

Alt i alt kan der nok findes 14 klubber, der vil stemme for en annullering af den indeværende sæson, hvis coronavirussens klamme hånd som forventet lægger sig tungt på Europa i de kommende uger og måneder.

Det er dog spekulation - men langt fra urealistisk.

