Mareridtslæsning for Schmeichel

Kasper Schmeichel skraber bunden i flere statistikker, der indikerer, at den danske målmand ikke har gang i nogen god sæson hos Leicester

Danske fans synger ofte, at Schmeichel er en mur.

Men en lang række statistikker taler ikke ligefrem for, at Kasper Schmeichel er en mur - tværtimod.

Leicester City er nummer fire på listen over de hold, der har lukket flest mål ind (27) i indeværende sæson og har kun formået at holde rent bur en gang i 15 kampe.

Ti af de 27 mål er kommet fra dødbolde, hvor seks af dem er fra hjørnespark.

Schmeichel har derfor fået kritik for ikke at være god nok i feltet, og statistikkerne taler for kritikken.

Danskeren laver nemlig kun flere indgreb i feltet end Manchester Uniteds David De Gea af alle målmænd, der har spillet over fem kampe i ligaen.

Leicesters forsvar har heller ikke hjulpet Schmeichel, og lige nu er Leicester den klub i Premier League, der har fået flest skud imod sig. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

En anden grim statistik, der ikke går Schmeichels vej er 'expected goals on target'.

Statistikken er blevet lavet ud fra kvaliteten af alle de skud, der har været og hvor mange der forventes at blive reddet af målmanden.

Der har været 236 skud mod Schmeichel, hvor 20,3 var forventet at gå ind. Derfor har Schmeichel indkasseret 6,7 mål mere end, hvad der var forventet, og indtager en sidsteplads på den liste.

Udover statistikkerne er der også nogen Leicester-fans, der ikke er tilfredse med den danske landsholdsmålmand.

I et radioprogram, der blev sendt på BBC 5, hvor fans ringer ind og deler deres holdninger var der blandt andet to Leicester-fans, der var enige om, at Kasper Schmiechel skal erstattes af Danny Ward.

- Jeg tror, det er slut for Schmeichel.

- Jeg er enig. Jeg synes, Danny Ward er den bedste målmand i klubben.

Leicester indtager lige nu en 11. plads i Premier League og har otte point op til fjerdepladsen, der giver adgang til Champions League.

The Foxes møder i weekenden bundholdet Newcastle United.

