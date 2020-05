Markant drejning i Premier League

Det kan blive sværere end forventet at starte den engelske topfodbold. Selv med grønt lys fra myndighederne, kan der blive spændt ben. Endda af klubberne selv.

Mandag mødes Premier League-klubberne for at diskutere en genstart, men der er sket en markant drejning, fortæller mediet The Telegraph.

For at vedtage en plan skal 14 ud af 30 klubber stemme for, og det har i et stykke tid set ud til, at kun tre klubber var imod.

Der var tale om Brighton, Aston Villa og Watford.

Men ligesom med coronasygdommen har der åbenbart været et mørketal, for nu melder The Telegraph, at hele otte klubber vil modsætte sig.

Den rebelske alliance forventes at bede om en udsættelse af genstarten.

De er angiveligt utilfredse med planerne om at spille på otte til ti neutrale stadioner.

Mediet nævner, at West Ham United, Norwich og Bournemouth også er med på det utilfredse hold, men de sidste to klubber oplyser de ikke.

The Times fortæller, at man ikke skal forvente en afgørelse denne mandag, da der først skal stemmes op det næste mandag.

